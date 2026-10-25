Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Алла Пугачева больше не хозяйка «Кристины». Товарный знак, которым певица владела с 1997 года — почти три десятилетия, — перешел к другому человеку. Об этом сообщает NEWS.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Юридическая война вокруг названия стартовала еще в 2020 году. Тогда кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян решила продавать авторские торты под собственным именем — и, разумеется, наткнулась на уже занятый бренд. Спор затянулся на годы, но финал оказался не в пользу примадонны: права на товарный знак отошли к жительнице Ямала.

Для Пугачевой это не просто формальность. «Кристина» была ее бизнес-зонтиком сразу в нескольких нишах — под этим именем артистка официально могла выпускать кондитерские изделия, лекарства, ювелирные украшения и печатную продукцию. Теперь эти возможности у нее отняли. Имя, которое она удерживала с конца 90-х, ей больше не принадлежит.

Сама певица тем временем продолжает появляться на публике, периодически мелькая со своим супругом-иноагентом за бугром. Их образы и выходы в свет часто становятся предметом обсуждения в Сети.

Не обходится и без мистики.Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что Пугачева может быть проклята: по ее словам, на артистку в последнее время обрушилось слишком много негатива. Что ж, теперь к этому списку добавился и потерянный бренд — возможно, экстрасенс была не так далека от истины.