Инвестпортал Московской области предлагает бизнесу решение вопросов онлайн

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили предпринимателям региона о полезных для них электронных сервисах. Например, это анализ локации и чек-ап (расчет рейтинга) бизнеса, калькуляторы мер поддержки и штаб по работе с банками. Рассказываем подробнее об этих виртуальных площадках, а также о том, что еще предлагают в помощь местному бизнесу на Инвестиционном портале Московской области.

ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ

В Подмосковье продолжают работать на улучшение и развитие сервисов для бизнеса. Накануне о лучших практиках региона рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на совещании, которое провел первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В итоге проекты Подмосковья высоко оценили на федеральном уровне и предложили делиться опытом в этой сфере с другими регионами страны.

Инвестиционный портал Московской области признали лучшим в стране на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. И электронная площадка продолжает обновляться.

«Наши онлайн-ресурсы – это «живой» инструмент физического получения госуслуги и юридически значимого действия. Так, через Инвестпортал Подмосковья можно бесшовно воспользоваться субсидией, а на инвесткарте не только ознакомиться с доступными участками и объектами недвижимости для бизнеса, но и получить землю за 1 рубль – за 20 дней, здание за 1 рубль – за 10 дней», – подчеркнула Екатерина Зиновьева.

РАССЧИТАЕТ САМ

При этом на Инвестиционном портале дистанционно оказывается и ряд других услуг. Например, анализ локации бизнеса. Эта услуга дает возможность правильно выбрать место для своего дела. Она доступна как для крупных, так для средних и малых предпринимателей. Найти подходящее коммерческое помещение можно в любом городском округе Подмосковья.

«Ищите целевую аудиторию на карте: где люди живут и как они перемещаются по городу. Изучайте конкурентов и инфраструктуру в городах России, рассчитывайте товарооборот за несколько секунд. Проводите геомаркетинговое исследование», – поясняют на странице «Анализ локации бизнеса» Инвестпортала.

Также в помощь предпринимателям региона на сайте есть уникальная услуга – бесплатный расчет рейтинга бизнеса. Это так называемый чек-ап. Такой анализ строится на основе 44 показателей, для ИП их 24. Для чего нужен такой расчет? В первую очередь он поможет предпринимателю узнать, есть ли у него какие-либо стоп-факторы, препятствующие получению мер поддержки от государства.

«В рамках расчета рейтинга производится анализ 22 стоп-факторов для юридических лиц и 10 для индивидуальных предпринимателей. При этом по 90% стоп-факторов проверка проводится платформой автоматически», – сообщают на профильной странице Инвестпортала региона.

Специальный калькулятор поможет за пять шагов получить всю информацию о мерах поддержки для конкретного проекта.

А штаб по работе с банками позволит дистанционно решить проблемы с оформлением кредитов. Например, сюда можно заглянуть в случае, если нужна полная информация по льготному займу, получен необоснованный отказ, возникли сложности во взаимодействии с банками. Достаточно заполнить электронную форму, и специалист перезвонит в день обращения.

ЧТО ЕЩЕ

На Инвестпортале Московской области можно получить подробную информацию не только о региональных, но и о федеральных программах поддержки, ознакомиться с календарем мероприятий, а также подать заявку на получение услуг для бизнеса.