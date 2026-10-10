Уксус и ледяная вода: в Петербурге мать пыталась убить 12-летнего сына

Жительница Санкт-Петербурга, которой инкриминируют попытку расправиться с собственным ребенком, помещена под стражу. Такое решение принял Красносельский районный суд города. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, сообщил MK.RU.

По данным следствия, драма разыгралась 8 октября. Женщина заставила 12-летнего сына выпить концентрированную уксусную кислоту, плеснула ему в лицо едкой жидкостью, а после погрузила мальчика в воды Дудергофского озера.

Затем, как считают следователи, она бросила ребенка в воде и скрылась. Выбраться на берег подросток сумел своими силами. Уточняется, что использовался 70-процентный уксус — вещество, крайне опасное для живого организма.

По данным издания, обвинение было предъявлено 9 октября. Подсудимая признала свою вину лишь отчасти и не стала возражать против ареста. Суд постановил содержать ее в СИЗО вплоть до 8 декабря 2026 года. Инкриминируемая статья — покушение на убийство малолетнего. Все детали происшествия продолжают выяснять следователи.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья бросил на улице 9-летнего сына участника СВО, которого покусала его овчарка.