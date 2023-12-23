Масла получаются «живыми»: в Подмосковье наблюдают бум производства старинных лакомств

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили об интересной новинке: в Рузе начали выпускать медовые пряники – такие же, какие были в XVI веке. По историческим рецептам в Подмосковье уже пекут хлеб, варят варенье, даже отжимают масло. Чтобы восстановить технологии, предприниматели собирают информацию буквально по крупицам.

НАШЛИ ХРАНИТЕЛЯ СЕКРЕТОВ

Необычные пряники начали выпекать в хлебной мастерской Butterbrot в Рузе. Одна из фишек – тесто на 30% состоит из гречишного меда. Остальное – ржаная цельнозерновая мука, чернослив, изюм, горчичное масло, корица и другие специи. Но запустить производство оказалось непросто. Основатель хлебной мастерской Ярослав Васьковский вспоминает: пришлось провести практически научный поиск. Хотя цели делать продукт «под старину» у него не было.

«Мы производим разную выпечку, но стараемся делать ее полностью натуральной. А это уже предполагает определенный возврат к старым технологиям. Например, мы не используем промышленные дрожжи, работаем с закваской», – делится Ярослав Васьковский.

История с пряником началась случайно. Пекарь был в музее, и ему попалась книга со старинными рецептами. Профессиональный интерес взял верх: Васьковский попросил разрешения полистать сборник. Зацепил вариант пряника, сделанного на треть из меда.

Фото: [ пресс-служба Хлебной мастерской «Butterbrot» ]

«Пряник у нас долго не получался, мы не могли правильно воспроизвести технологию. Выручил еще один случай: через знакомых нашли пожилую женщину. Можно сказать, хранителя секретов. Она любит печь, знает этот рецепт и помогла нам разобраться», – делится предприниматель.

КАК ПО МАСЛУ

Предприятие Sova oil в Коломне, в свою очередь, возрождает традиции сыродавленых масел. Их выжимают из семян и орехов на дубовом прессе без химической и термической обработки. Основатель предприятия Людмила Савченкова изучала технологию специально, чтобы продукт сохранял полезные свойства.

«Сыродавленые масла получаются живыми, натуральными. Когда я углубилась в тему, то узнала, что в России такой способ широко использовали. Даже экспортировали масло в Европу», – делится предприниматель.

Конечно, у такого производства есть свои нюансы. Савченкова говорит: чтобы начать работу, пришлось приобрести дубовый пресс, да и качество орехов должно быть отменным.

Исторические продукты выпускают и другие производители. Например, луховицкое предприятие «Огуречная столица» варит варенье из огурцов, как во времена Ивана Грозного. А на производстве «ГрибникОФ» в Химках солят, сушат и маринуют грибы по старым рецептам. Как подчеркнул зампред правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, к истории сейчас обращаются многие.

«Они предлагают потребителю попробовать продукцию, приготовленную по старинным русским рецептам, состоящую из натуральных и простых ингредиентов», – подчеркнул Владислав Мурашов.

Член Российской гильдии маркетологов Наталия Соколова отмечает, что масштабной моды на старинные технологии сейчас все-таки нет. К ним возвращаются небольшие производители, которые специализируются на традиционных продуктах. Крупные компании вводят такие новинки для расширения ассортимента, в том числе сезонного, – к Новому году.