«Можно не чистить»: эксперт Роспотребнадзора назвала самые вкусные овощи и раскрыла их приятные свойства

Эксперты отмечают, что качество сезонных овощей и фруктов в этом году выросло. Разбираемся, как выбрать самое вкусное и на чем можно позволить себе сэкономить.

Среди лидеров спроса на сезонную продукцию в этом году – овощи из Подмосковья. Представитель «Одинцовского подворья» Максим Цыбуляк говорит, что покупателям особенно нравятся луховицкие огурцы, а еще – огурцы и перец от Федерального научного центра овощеводства в Одинцове, известного как ВНИИССОК.

«Эти продукты ощутимо дороже среднего. Например, перец ВНИИССОК стоит 150 руб. за кг вместо 50 обычных, потому что его выращивают в теплицах. Но несмотря на это, одинцовские и луховицкие овощи охотно покупают», – говорит Цыбуляк.

Кроме того, в ходу подмосковная капуста, ростовские и липецкие яблоки, ростовский картофель, а также морковь, сливы, лук, кукуруза. И, конечно, кабачки от 80 руб. за кг.

Еще один тренд – овощи закупают специально для консервации.

«Для заготовок на зиму берут помидоры «сливка». Они дешевле остальных, которые едят свежими. Стоят от 40 руб. за кг, а обычные – от 150», – уточняет Максим Цыбуляк.

Фото: [ Антон Чернов ]

Продолжается и сезон арбузов. В этом году продают в основном астраханские и краснодарские, арбузов из Волгограда практически нет.

Важно, что бахчевые в этом сезоне радуют качеством. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева говорит, что по результатам проверок в них практически нет нейтратов. Среди наиболее безопасных и полезных сезонных продуктов она называет кабачки, тыкву, яблоки, груши, сливы.

«Самые вкусные кабачки – молочной зрелости, небольшие. У них еще мягкие, съедобные семечки и кожура, поэтому их можно не чистить. Кстати, кабачки на 93% состоят из воды и содержат много клетчатки, поэтому хорошо подходят для тех, кто следит за фигурой», – подчеркивает эксперт.

Покупать овощи и фрукты Раева советует только на официальных рынках или в магазинах. Насторожить должны пятна и царапины на кожице: товар может оказаться несвежим. А если те же кабачки продаются в упаковке, внутри не должно быть много влаги. Иначе может появиться плесень, а продукты начнут гнить.

Обратите внимание

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рекомендует есть овощи, фрукты и ягоды в свежем виде. Если хочется сделать заготовки, лучше выбирать заморозку. В этом случае сохраняются все витамины.

Поставки из других стран

Исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик отмечает, что с российского рынка ушли фрукты и овощи из некоторых стран, например из Польши и Молдавии. Поставки продолжают дружественные страны, в том числе Турция и Египет. Много овощей и фруктов импортируют из Средней Азии.