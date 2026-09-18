Каждый четвертый россиянин, голосующий дистанционно, живет в Подмосковье

В Подмосковье 18 сентября стартовали выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва и Мособлдумы VIII созыва. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне также избирают местные Советы депутатов.

На территории региона открыли 3977 избирательных участков. Также проголосовать можно онлайн. В дистанционном электронном голосовании примут участие более 700 тыс. жителей Подмосковья. Как отметили в Мособлизбиркоме, каждый четвертый избиратель, выбравший ДЭГ, живет в Подмосковье.

Перед началом выборов россияне подали более 4 млн заявок на дистанционное голосование, в том числе более 700 тыс. — в Московской области. К примеру, ДЭГ воспользовался главврач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский.

«График работы в больнице не позволяет планировать личное время на недели вперед. Электронное голосование решает эту проблему: я выполнил гражданский долг, не покидая учреждения и не прерывая рабочих процессов», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.