«За Победу России»: губернатор Бочаров проголосовал на выборах в Госдуму в Волгоградской области

Кампания по выборам в Госдуму набирает ход, и Волгоградская область принимает в ней деятельное участие. Свой голос отдал и губернатор Андрей Бочаров — он приехал на избирательный участок, расположенный в новой школе № 7 на Семи ветрах, сообщили novostivolgograda.ru.

В первый из трех дней голосования глава региона в рамках рабочей поездки посетил участок в школе, которая носит имя прославленного композитора Александры Пахмутовой. Именно здесь губернатор проголосовал за депутатов Государственной думы.

По словам Бочарова, свой выбор он сделал «за Победу России». Глава региона отметил довольно высокую явку. Губернатор подчеркнул, что жители области активно голосуют, проявляя гражданскую позицию. При этом он все же призвал всех волгоградцев прийти на участки и отдать свои голоса.

Выборы в Госдуму IX созыва стартовали по всей стране 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября включительно. Избирательные участки открылись во всех регионах России, голосование идет в штатном режиме. Гражданам предстоит выбрать 450 депутатов.

У российских избирателей есть несколько вариантов, как проголосовать. Первый — прийти на участок по месту жительства и заполнить бумажный бюллетень. Второй — проголосовать по месту нахождения, если гражданин не по месту регистрации: для этого нужно было заранее подать заявление. Третий — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) для тех, кто подал заявление в срок. Четвертый — голосование на дому для тех, кто не может посетить участок по здоровью или иной уважительной причине.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Подмосковье первыми проголосовали молодожены.