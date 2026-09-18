Золотая осень в Подмосковье: 5 парков, ради которых стоит выбраться из дома

Сентябрь вступает в свои права, и подмосковные парки становятся точками притяжения для всех, кто не хочет расставаться с золотой осенью, уезжая куда-то далеко. Аллеи окрашиваются в желтые тона, а у прудов и вдоль рек открываются виды, ради которых стоит выбраться из дома. Как отмечает REGIONS, в регионе насчитывается как минимум пять мест, которые в эту пору заслуживают особого внимания.

Фото: [ Парк Пехорка/Медиасток.рф ]

Парк «Пехорка» в Балашихе

Это центральный парк городского округа Балашиха. Вдоль реки здесь пролегает благоустроенная набережная: настил выполнен из лиственницы, а для обзора оборудованы две смотровые площадки. Любителям активного времяпрепровождения предложены площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, а также зоны для кроссфита, катания на роликах, скейтбордах и велосипедах. Парк не закрывается — попасть сюда можно в любое время суток.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Парк усадьбы «Кривякино» в Воскресенске

Зеленая зона площадью порядка 20 га раскинулась на возвышенном левом берегу Москвы-реки. Посетителей ждут каскад прудов, прогулочные маршруты, амфитеатр, сцена с танцплощадкой и игровая зона для детей. Помимо этого, на территории работают кафе, а также пространства, где проводят выставки и мастер-классы. Парк открыт ежедневно с 07:00 до 23:00.

Парк Ларисы Лазутиной в Одинцове

Зона отдыха расположена в Подушкинском лесопарке и отлично подходит для тех, кто предпочитает долгие прогулки среди лесных троп. Здесь же находятся Одинцовские курганы — комплекс древнерусских захоронений, датируемых XI–XIII веками. Парк работает круглосуточно.

Фото: [ Набережная парка культуры и отдыха «Ивановские пруды» в Красногорске летом/Медиасток.рф ]

Парк «Ивановские пруды» в Красногорске

Парк занимает исторический центр Красногорска, на месте бывшей усадьбы Знаменское-Губайлово. Его центральную часть образуют два водоема — Большой и Малый Ивановские пруды. Для удобства посетителей проложены прогулочные дорожки и аллеи, обустроены деревянные настилы у воды и смотровая площадка. Парк открыт круглосуточно.

Фото: [ Раменский городской парк культуры и отдыха. Осень/Медиасток.рф ]

Раменский городской парк

Парк занимает центральную часть Раменского, рядом с Борисоглебским озером. Свое прошлое это место хранит с тех пор, когда здесь располагалась усадьба князей Прозоровских-Голицыных. Сегодня на парковых холмах вновь появились смотровые площадки, воссозданные усадебные элементы и исторический амфитеатр.

Ранее сообщалось, что водный сад «Северные пруды» откроется в Сергиевом Посаде.