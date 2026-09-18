Российская лыжница выступила за откровенные фотосессии спортсменок

Поводом для разговора стал скандал с актрисой Сидни Суини, которая снялась обнаженной в рекламе букмекерской конторы. Многие американские и скандинавские спортсменки раскритиковали ролик за сексуализацию женщин.

Степанова отметила, что спортсменки зарабатывают гораздо меньше, чем атлеты-мужчины, а красивые эротические кадры привлекут больше внимания к женскому спорту.

«Меня абсолютно устраивает, что соцсети отдельно взятой груди Суини (если бы она такие завела) получили бы больше подписчиков и лайков, чем все наши поднимания штанг и бега на лыжах вместе взятые. Как и фото наших грудей — хотя у меня нет претензий к моей: со своей основной функцией — выкормить Дину — она справилась на отлично. Равноправие и душевное равновесие не в том, чтобы фыркать, печалясь в душе о том, что у меня такого размера, как у нее, никогда не будет. А как раз в том, чтобы принять это как реалии жизни и не пытаться одним махом поменять вкусы большинства мужчин», — заявила экстравагантная лыжница.

Степанова предложила всем спортсменкам повторить такую же сессию, как у Суини, и даже пойти дальше.

Ранее сообщалось, что пресловутый ролик с обнаженной Сидни Суини собрал 48 млн просмотров.