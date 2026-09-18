«Она выбрала это место сама»: звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» Данилову похоронили возле матери

Советская и российская актриса Наталья Данилова, известная по роли Варвары Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», похоронена на Старом кладбище в Гатчине в Ленинградской области, сообщило KP.RU.

Актриса попросила заранее не разглашать информацию о похоронах и не организовывать публичное прощание. Об обстоятельствах захоронения рассказал народный артист России Николай Буров.

По его словам, место для захоронения Данилова выбрала сама. В детские годы артистка часто гостила у бабушки и дедушки в Гатчине и сохранила о городе теплые воспоминания.

О кончине Даниловой стало известно только через восемь дней после ее смерти. Буров узнал о произошедшем уже после церемонии — ему позвонила волонтер православной организации, которая поддерживала актрису в последние годы жизни. Незадолго до смерти Данилова все чаще обращалась к вере.

Как пишет издание, на протяжении всей жизни Данилову преследовала тяжелая беда: в прошлом она была вынуждена прервать беременность по требованию матери. Во время этого периода актриса заболела, и врач прописал ей мощные гормональные средства, не зная о ее положении.

Мать Даниловой опасалась, что из-за приема лекарств ребенок может родиться с отклонениями, и актриса поддалась воле матери. Прерывание беременности на позднем этапе навсегда лишило Данилову возможности стать матерью, и эта утрата стала для нее глубокой личной раной.

Последние дни жизни актриса провела в петербургском хосписе, ее мучила продолжительная болезнь. Зрители запомнили Данилову по роли младшего сержанта Варвары Синичкиной — возлюбленной Шарапова в культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Ранее брат Натальи Даниловой, живущий на Украине, высказался о ее смерти.