Стали известны требования Кучерова по новому контракту с «Тампой»

Журналист Крис Джонстон в подкасте Chris Johnston Show рассказал о требованиях нападающего Никиты Кучерова по новому контракту с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Действующее соглашение с кэпхитом $9,5 млн истечет по окончании сезона 2026/27.

«Я слышал, что он запрашивает довольно внушительную сумму — что-то около 20 миллионов долларов в год по шестилетнему контракту», — сказал Джонстон.

33-летний Кучеров является одной из главных звезд НХЛ. Россиянин трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза получал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку). В минувшем сезоне он выбил 130 (44+86) очков и стал вторым бомбардиром лиги после Коннора Макдэвида.

С учетом гигантских подписаний нынешнего лета запросы Кучерова выглядят обоснованными, но такой оклад может создать проблемы с потолком зарплат у «Тампы». Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ является защитник «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар, летом заключивший контракт с кэпхитом $20,4 млн.

Ранее генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб рассчитывает подписать контракт с Кучеровым до конца его карьеры, но пока договоренность не достигнута.