Депутаты Госдумы проголосовали на выборах в Московской области

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Геннадий Панин проголосовали на выборах в Московской области. Они посетили избирательные участки в Красногорске и Орехово-Зуеве.

Депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отдал свой голос на избирательном участке в школе №16 в Красногорске.

«Для меня выборы всегда связаны с ответственностью за место, где ты живешь, и за страну в целом. Подмосковье, как и Красногорск, стали для меня родными. За 20 лет жизни здесь и 5 лет работы в качестве избранного депутата я узнал и сильные стороны, и проблемные точки наших округов. К голосованию отношусь очень серьезно: это момент, когда каждый принимает решение, кому доверить представлять интересы территории в ближайшие годы», — отметил он.

Фото: [ пресс-служба «Единой России» ]

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин проголосовал на участке в Орехово-Зуеве.

«Жители — полноправные соавторы законов: все их предложения депутаты собирают, систематизируют и превращают в законопроекты. От того, как мы проголосуем сегодня, зависит, как будет жить наша страна в ближайшие 5 лет: будут ли реализованы национальные проекты, обеспечено устойчивое развитие регионов и социальная защита людей», — подчеркнул он.

В Московской области проходят выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Голосование организовано в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. В Подмосковье можно прийти на участок прямо у дома или проголосовать онлайн. Для маломобильных граждан доступно голосование на дому. Прозрачность выборов обеспечивают тысячи наблюдателей, в том числе около 4 тыс. от «Единой России».