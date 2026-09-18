Глава Балашихи Сергей Юров и депутат Госдумы Сергей Пахомов проголосовали на выборах

В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в ряде муниципалитетов — Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — начались выборы местных депутатов. Глава Балашихи Сергей Юров сделал свой выбор на избирательном участке в школе №18 в деревне Черное.

«Для меня особенно символично, что голосование проходит именно здесь: в этом году школу капитально отремонтировали и открыли после обновления. Сегодня она работает уже как избирательный участок. Все процедуры организованы в штатном режиме, голосование проходит спокойно и в соответствии с нормами закона», — отметил Юров.

Также утром в первый день выборов проголосовал депутат Госдумы Сергей Пахомов, придя на избирательный участок в школу № 14 Сергиева Посада.

«Сделал это первым делом, не откладывая на потом. У каждого из нас есть своя гражданская позиция. Я пришел, потому что будущее моей малой Родины, будущее Подмосковья и всей страны мне не безразлично. За каждым бюллетенем стоит не просто галочка, а реальная жизнь. Это вопросы ЖКХ, строительства, социальной поддержки», — сказал он.

Жители Московской области могут выбрать наиболее удобный для себя формат голосования: посетить участок и воспользоваться бумажным бюллетенем, отдать голос онлайн, либо проголосовать дома. Эта возможность предусмотрена для тех, кому по состоянию здоровья или другим уважительным причинам трудно прийти на участок — в этом случае члены УИК привозят переносной ящик по месту жительства избирателя.

За тем, чтобы голосование проходило открыто и в соответствии с установленными правилами, наблюдают представители партий, кандидатов и общественных организаций. Среди них — около 4 тысяч наблюдателей от «Единой России». Они следят за ходом процедуры и при необходимости фиксируют возникающие вопросы.