Депутат Мособлдумы Ждан: ДЭГ позволяет голосовать из дома, офиса или в поездке

«Активно эту возможность использует молодежь, для которой цифровые сервисы — норма жизни. К тому же, онлайн-система дает важное преимущество: перед тем как нажать кнопку, можно спокойно изучить информацию о кандидатах, еще раз взвесить все „за“ и „против“ и сделать по-настоящему осознанный выбор», — сказал он.