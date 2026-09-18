Депутат Мособлдумы Ждан: ДЭГ позволяет голосовать из дома, офиса или в поездке
Депутат Мособлдумы Михаил Ждан рассказал о преимуществах ДЭГ
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Депутат Московской областной думы Михаил Ждан рассказал о преимуществах дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, ДЭГ позволяет голосовать из дома, офиса или в поездке.
«Активно эту возможность использует молодежь, для которой цифровые сервисы — норма жизни. К тому же, онлайн-система дает важное преимущество: перед тем как нажать кнопку, можно спокойно изучить информацию о кандидатах, еще раз взвесить все „за“ и „против“ и сделать по-настоящему осознанный выбор», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что результаты голосования влияют на решения, которые отражаются на повседневной жизни граждан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в голосовании.