Члены Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья принимают участие в голосовании

Члены Ассоциации ветеранов СВО проголосовали на выборах в Подмосковье

Официально

Фото: [Ассоциация ветеранов СВО Московской области]

Члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции Подмосковья принимают участие в голосовании. Также участники СВО работают на участках в качестве наблюдателей.

Руководитель Талдомского отделения Ассоциации Антон Киселев — наблюдатель на избирательном участке. Он следит за соблюдением установленных процедур голосования.

«Для меня как наблюдателя главное — соблюдение закона, прозрачность всех процедур и уважение к выбору каждого человека. Каждый избиратель должен иметь возможность самостоятельно принять решение и быть уверенным, что его голос учтут надлежащим образом. Именно за этим мы и следим на участке», — сказал он.

Илья Гришаев проголосовал на выборах в Лыткарине. Сейчас он руководит местным отделением Ассоциации ветеранов СВО и входит в Совет депутатов городского округа.

«Сегодня очень важный день. Жители страны определяют ее будущее на ближайшие 5 лет», — подчеркнул он.

Руководитель Шаховской Ассоциации ветеранов СВО Роман Касянчук проголосовал дистанционно.

«Раньше приходилось брать открепительный талон, за несколько дней регистрироваться. Сейчас можно не тратить время: зашел в приложение — и проголосовал онлайн», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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