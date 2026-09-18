Члены Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья принимают участие в голосовании
Члены Ассоциации ветеранов СВО проголосовали на выборах в Подмосковье
Фото: [Ассоциация ветеранов СВО Московской области]
Члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции Подмосковья принимают участие в голосовании. Также участники СВО работают на участках в качестве наблюдателей.
Руководитель Талдомского отделения Ассоциации Антон Киселев — наблюдатель на избирательном участке. Он следит за соблюдением установленных процедур голосования.
«Для меня как наблюдателя главное — соблюдение закона, прозрачность всех процедур и уважение к выбору каждого человека. Каждый избиратель должен иметь возможность самостоятельно принять решение и быть уверенным, что его голос учтут надлежащим образом. Именно за этим мы и следим на участке», — сказал он.
Илья Гришаев проголосовал на выборах в Лыткарине. Сейчас он руководит местным отделением Ассоциации ветеранов СВО и входит в Совет депутатов городского округа.
«Сегодня очень важный день. Жители страны определяют ее будущее на ближайшие 5 лет», — подчеркнул он.
Руководитель Шаховской Ассоциации ветеранов СВО Роман Касянчук проголосовал дистанционно.
«Раньше приходилось брать открепительный талон, за несколько дней регистрироваться. Сейчас можно не тратить время: зашел в приложение — и проголосовал онлайн», — отметил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.