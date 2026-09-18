За ходом голосования в Московской области будут следить более 22 тыс. наблюдателей
Свыше 22 тыс. наблюдателей будут работать на выборах в Подмосковье
Фото: [Мособлизбирком]
В Мособлизбиркоме рассказали о работе наблюдателей на выборах в Подмосковье. В пятницу в регионе стартовали трехдневные выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.
«Наблюдатели — это не просто участники избирательного процесса, а гаранты прозрачности и легитимности выборов. В единый день голосования за ходом голосования в Московской области будут пристально следить 22 866 наблюдателей, из них 3647 — назначены кандидатами, 4092 — назначены региональной Общественной палатой, 15 127 — назначены политическими партиями», - отметили в пресс-службе Избиркома региона.
Наблюдатели работают в УИК и ТИК. Также они могут присутствовать при голосовании на дому и наблюдать за дистанционным электронным голосованием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.