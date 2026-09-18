Вакцинация от гриппа в Подмосковье: когда прививаться, какие штаммы опасны и где сделать укол без очередей

В Подмосковье началась ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. В медицинские учреждения региона уже завезли отечественные препараты — привиться бесплатно могут и взрослые, и дети. REGIONS объясняет , почему с прививкой лучше не тянуть, какие штаммы актуальны в нынешнем сезоне и куда обратиться, чтобы сделать укол максимально удобно.

Почему сентябрь — лучшее время для прививки

Министерство здравоохранения Московской области призывает не откладывать вакцинацию. Защитные антитела вырабатываются примерно за две-три недели после укола — именно поэтому сентябрь и октябрь считаются наилучшим периодом. За это время организм успеет подготовиться к сезонному всплеску заболеваемости.

Согласно прогнозам специалистов, в текущем эпидсезоне ожидаются две волны: в конце ноября 2026 года и в феврале — марте 2027 года.

«Особенно важно своевременно защитить детей, пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новые штаммы и безопасные вакцины

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела состав противогриппозных вакцин, причем замене подверглись все три штамма, входящие в препараты. Такой полный пересмотр — событие не рядовое: он случается далеко не каждый год. Причина в том, что вирусы гриппа непрерывно мутируют, и со временем прежние вакцины перестают давать ту защиту, на которую рассчитывали медики. Чтобы прививка оставалась эффективной, состав приходится обновлять.

В обновленный набор включили вирусы так называемого свиного гриппа. По прогнозу Роспотребнадзора, именно этот штамм станет доминирующим в текущем эпидсезоне — то есть будет встречаться чаще остальных. Помимо него, в вакцинах представлены возбудители гонконгского гриппа и вируса гриппа B/Victoria.

Как пояснил REGIONS заведующий Центром здоровья при городской поликлинике № 2 города Мытищи, терапевт Сергей Лоиков, в Подмосковье сейчас используется вакцина «Флю-М». Она относится к категории инактивированных, то есть не содержит живого вируса. В ее основе — очищенные фрагменты возбудителя. Иммунная система распознает подобные фрагменты и отвечает выработкой антител — белков, которые впоследствии и обеспечивают защиту от инфекции. Поскольку в препарате нет цельного вируса, он не может вызвать заболевание, но при этом дает организму возможность «потренироваться» перед возможной встречей с настоящим гриппом.

Кто в группе риска

Распоряжение Минздрава Московской области от 10 августа 2026 года № 296-Р предусматривает охват вакцинацией до 60% населения региона — это более 4,52 млн человек, среди которых почти 1,16 млн — дети.

Для категорий повышенного риска установлена планка не ниже 75%. В их число входят:

дети с шестимесячного возраста;

беременные женщины;

граждане старше 60 лет;

люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, ожирение, недуги органов дыхания);

сотрудники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, а также сферы услуг.

«Будущим мамам важно знать: грипп во время беременности протекает тяжелее и может привести к преждевременным родам. Прививку делают во II и III триместрах беременности, обязательно после консультации с гинекологом и лечащим врачом-терапевтом. Вакцинация безопасна. Антитела, выработанные организмом матери, проникают через плаценту и защищают малыша в первые полгода после рождения», — сказал REGIONS Сергей Лоиков.

Если ребенок прежде не сталкивался с прививкой от гриппа, врач вправе назначить две дозы с перерывом в месяц — такова стандартная схема, позволяющая сформировать полноценную иммунную защиту.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Алекин ]

Где привиться: максимум удобства для жителей

Первый вариант — обратиться в поликлинику, к которой человек прикреплен. Запись потребуется к участковому терапевту; если речь о ребенке — к педиатру. Врач осмотрит пациента, замерит температуру и давление, а затем, не обнаружив противопоказаний, выпишет направление в прививочный кабинет.

Совсем иначе устроены мобильные пункты: здесь записываться заранее не нужно. Такие точки появляются там, где всегда многолюдно, — у торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ. Единственное, что стоит взять с собой, — паспорт и полис ОМС.

Передвижные медпункты уже работают в нескольких округах. Так, в Мытищах мобильная бригада принимает ежедневно с 10:00 до 14:00. График выездов выглядит так: 22 и 29 сентября — площадка у ЭкоБазара, 28 сентября — у спортивных объектов на улице Силикатной.

Для жителей сел и деревень предусмотрен свой график. 23 и 30 сентября прививочная бригада будет работать в Вешках, у фельдшерско-акушерского пункта. 24 сентября — в деревне Протасово. 29 сентября — в Поведниках, рядом с врачебной амбулаторией.

Детей и подростков решили не возить по поликлиникам: прививочная кампания пройдет прямо в школах и детских садах. Родителям не придется брать отгул и сопровождать ребенка — все организуют на месте. Единственное условие — письменное согласие родителей или законных представителей, оформленное на бумаге или в электронном виде. О дате вакцинации заранее сообщат через школу или сад.

Как записаться: быстро и без очередей

Оформить запись на прививку можно несколькими способами — выбрать удобнее каждый волен сам.

Первый вариант: региональный портал «Госуслуги», где запись доступна в электронном виде.

Второй: звонок на горячую линию по номеру 122 — оператор поможет подобрать удобное время и ответит на вопросы.

Третий: чат-бот Денис в мессенджере МАХ, который работает круглосуточно и не требует ожидания на линии.

И наконец, приложение «Добродел Здоровье» — еще один цифровой канал, позволяющий записаться без визита в поликлинику.

Подготовка к прививке и что ждать после

Заведующий Центром здоровья при городской поликлинике № 2 города Мытищи Сергей Лоиков в разговоре с REGIONS поделился рекомендациями, которые помогут правильно подготовиться к вакцинации и понять, чего ожидать в первые дни после укола.

Главное условие, на которое обратил внимание специалист: приходить на прививку следует здоровым — без повышенной температуры, боли в горле и кашля.

«Человек не должен болеть в течение последних двух недель, и у него не должно быть обострений хронических заболеваний. Если есть признаки ОРВИ, вакцинацию перенесут — ее проведут через две недели после полного выздоровления», — пояснил Сергей Лоиков.

Отдельно доктор акцентировал внимание на том, что медработника необходимо поставить в известность обо всех имеющихся аллергиях. Это принципиально важно: только так можно безопасно подобрать вакцину и свести к минимуму риск нежелательных реакций. Желательно при себе иметь документ от аллерголога-иммунолога, подтверждающий особенности организма.

Не менее значимая рекомендация касается того, как вести себя в первые дни после укола.

«Небольшое недомогание после вакцинации — нормальная реакция организма, она обычно проходит самостоятельно. В течение трех дней после прививки стоит отказаться от алкоголя, избегать переохлаждения, не посещать баню и сауну, а также воздержаться от интенсивных тренировок и тяжелых физических нагрузок», — отметил терапевт.

Важно помнить: перенесенный грипп вовсе не гарантирует, что новые штаммы вируса обойдут стороной. Лишь прививка запускает целенаправленный иммунный ответ и обеспечивает надежную защиту от сезонной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началась масштабная кампания по вакцинации от гриппа.