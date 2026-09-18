В Московской области 18 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и муниципальных советов. Для жителей региона работают свыше 3,9 тыс. избирательных участков, доступны голосование на участке, дистанционно и на дому.

Своим избирательным правом уже воспользовались заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и депутат Лидия Антонова. Рожнов сообщил, что голосование проходит организованно, в штатном режиме.

«Важно, что граждане имеют возможность сделать свой выбор, выразить свою позицию и принять участие в формировании органов власти», — сказал он.

Он отметил, что в регионе обеспечены все необходимые условия для проведения выборов, а избирательный процесс проходит в соответствии с установленными требованиями.

«Каждые выборы — это важное событие для региона и его жителей. От решений, которые принимаются на выборах, во многом зависит дальнейшее развитие Московской области, реализация социальных и инфраструктурных проектов, а также решение вопросов, непосредственно затрагивающих жизнь людей», — подчеркнул Рожнов.

Он также отметил важность гражданской ответственности.

«Сегодня особенно важно проявить гражданскую ответственность и не оставаться в стороне от общественной жизни. Участие в выборах — это возможность напрямую влиять на будущее своего муниципалитета, региона и всей страны», — добавил он.

Антонова отметила удобство голосования для жителей.

«Сегодня есть возможность проголосовать и досрочно, и дистанционно. Но многие приходят на участок, чтобы выразить свою волю, увидеть знакомых, соседей. А то, что теперь можно прийти в течение трех дней, — это тоже удобно, потому что многие работают посменно», — сказала она.

Она подчеркнула, что отношение людей к выборам стало более ответственным.

«Люди сегодня больше интересуются политическими событиями. Если мы хотим менять жизнь к лучшему, а смысл любых выборов — изменения к лучшему, значит, надо в этих выборах участвовать», — отметила депутат.

Прозрачность процесса и соблюдение порядка на участках обеспечивают наблюдатели. В их числе — около 4 тыс. представителей партии «Единая Россия».