Анонс концерта Канье Уэста исчез с официального сайта его тура

Анонс концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта его тура, хотя в превью страницы мероприятие все еще есть, сообщило РБК. Сейчас в расписании тура значатся только концерты в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Финиксе.

Накануне по Сети разлетелось заявление, якобы опубликованное комитетом по культуре Петербурга, о том, что концерт не состоится. После этого владельцы билетов начали массово их перепродавать.

15 сентября Центральный районный суд Воронежа принял первый иск к агентству Say Agency, занимающимся организацией концерта Уэста. Владелец четырех билетов общей стоимостью ₽145 тысяч потребовал вернуть деньги за покупку. Организатор отказался делать возврат, сославшись на то, что билеты были приобретены по акции.

Выступления рэпера в Северной столице до сих пор не получили одобрения городских властей. По данным «Фонтанки», комитет по культуре не получал заявку на проведение мероприятий. 16 сентября заместитель председателя комитета Станислав Молдованов подтвердил, что ведомство не располагает сведениями о подаче заявки. Такие же ответы получили еще 132 человека.

Для концертов с участием более 300 зрителей в Петербурге требуется согласование комитета по культуре — правило действует со времен пандемии коронавируса.

Кроме того, «Газпром Арена» не включила выступления зарубежных артистов в октябрьский календарь. Представители стадиона заявляли об отсутствии договора аренды с организаторами. При этом концертное агентство Say Agency продолжает настаивать, что выступления состоятся 10 и 11 октября. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты, если шоу отменят.

Ранее сообщалось, что генеральный директор агентства-организатора концерта Канье Уэста в Петербурге проиграла суд с РАО.