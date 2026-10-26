Участница китайской виртуальной поп-группы Baby Queen по имени Мити объявила о беременности и временном уходе из коллектива, чем удивила часть поклонников, не знавших, что группа полностью создана с помощью искусственного интеллекта, пишет Daily Mail. Позже выяснилось, что сюжет придумали сами авторы проекта, потому что им стало слишком сложно одновременно поддерживать несколько виртуальных персонажей.

Baby Queen создала небольшая группа китайских поклонников жанра K-pop. В октябре 2026 года от имени Мити опубликовали заявление в стиле настоящего музыкального агентства: персонаж якобы узнал о беременности и решил взять перерыв, чтобы «позаботиться о себе».

Позднее создатели признались, что таким образом просто решили вывести Мити из состава. Причиной стала нагрузка: вести сразу несколько онлайн-персон, придумывать им истории и регулярно выпускать контент оказалось слишком сложно.

История стала вирусной еще и потому, что некоторые пользователи первоначально восприняли заявление буквально. Подобные случаи показывают, насколько правдоподобными стали виртуальные знаменитости и как легко вымышленные биографии могут восприниматься как реальные.

В Азии ИИ-персонажей уже используют не только в развлечениях, но и в рекламе. Некоторые из них становятся достаточно узнаваемыми, чтобы получать коммерческие контракты почти как обычные знаменитости.