Виртуальная певица объявила о беременности — и это только начало истории

Daily Mail: ИИ-певица Мити объявила о беременности и уходе из группы Baby Queen

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Участница китайской виртуальной поп-группы Baby Queen по имени Мити объявила о беременности и временном уходе из коллектива, чем удивила часть поклонников, не знавших, что группа полностью создана с помощью искусственного интеллекта, пишет Daily Mail. Позже выяснилось, что сюжет придумали сами авторы проекта, потому что им стало слишком сложно одновременно поддерживать несколько виртуальных персонажей.

Baby Queen создала небольшая группа китайских поклонников жанра K-pop. В октябре 2026 года от имени Мити опубликовали заявление в стиле настоящего музыкального агентства: персонаж якобы узнал о беременности и решил взять перерыв, чтобы «позаботиться о себе».

Позднее создатели признались, что таким образом просто решили вывести Мити из состава. Причиной стала нагрузка: вести сразу несколько онлайн-персон, придумывать им истории и регулярно выпускать контент оказалось слишком сложно.

История стала вирусной еще и потому, что некоторые пользователи первоначально восприняли заявление буквально. Подобные случаи показывают, насколько правдоподобными стали виртуальные знаменитости и как легко вымышленные биографии могут восприниматься как реальные.

В Азии ИИ-персонажей уже используют не только в развлечениях, но и в рекламе. Некоторые из них становятся достаточно узнаваемыми, чтобы получать коммерческие контракты почти как обычные знаменитости.

иностранная пресса

Читайте также

Ходьба прокачивает внимание: неожиданная связь найдена между шагами и силой воли

Ходьба прокачивает внимание: неожиданная связь найдена между шагами и силой воли

Самки отправляются искать еду, а самцы высиживают яйца: как голуби распределяют родительские обязанности в период голода

Самки отправляются искать еду, а самцы высиживают яйца: как голуби распределяют родительские обязанности в период голода

Ученые назвали 17 крупнейших угроз человечеству — две из них могут привести к вымиранию

Ученые назвали 17 крупнейших угроз человечеству — две из них могут привести к вымиранию

Углекислый газ может помочь мозгу очищаться? Эксперимент дал эффект при болезни Альцгеймера

Углекислый газ может помочь мозгу очищаться? Эксперимент дал эффект при болезни Альцгеймера

Европа и Северная Америка могут быть связаны под океаном: это меняет представление о количестве континентов на Земле

Европа и Северная Америка могут быть связаны под океаном: это меняет представление о количестве континентов на Земле

Время больше не будут подгонять под вращение Земли: ученые меняют правила високосной секунды

Время больше не будут подгонять под вращение Земли: ученые меняют правила високосной секунды

Черный, зеленый или травяной: какой чай действительно полезнее для сердца

Черный, зеленый или травяной: какой чай действительно полезнее для сердца

Что делает улыбку красивой? Ученые нашли ключевые особенности лица, губ и зубов

Что делает улыбку красивой? Ученые нашли ключевые особенности лица, губ и зубов

Почему важно удалить пчелиное жало сразу после укуса: оно продолжает впрыскивать яд даже без носителя

Почему важно удалить пчелиное жало сразу после укуса: оно продолжает впрыскивать яд даже без носителя

Ученые нашли недооцененный фактор старения — он скрыт в наших хромосомах

Ученые нашли недооцененный фактор старения — он скрыт в наших хромосомах

Правда ли человек произошел от обезьяны? Ученые объяснили, что говорит эволюция

Правда ли человек произошел от обезьяны? Ученые объяснили, что говорит эволюция

Tesla показала «летающую» машину — но до обычного автомобиля ей еще далеко

Tesla показала «летающую» машину — но до обычного автомобиля ей еще далеко

Добавьте mosregtoday.ru в избранное