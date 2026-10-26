Филодендрон запел: блогер из Ступина превратила растение в музыкальный инструмент

REGIONS: гигантовод Романова из Ступина превратила сигналы филодендрона в музыку

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Фото: [Алина Романова]

Жительница Ступина Алина Романова, известная как садовый блогер и гигантовод, решила проверить, как комнатный филодендрон отзывается на полив. Для этого она подсоединила к листьям цветка датчики устройства, превращающего электрические сигналы растения в мелодию. После поступления воды музыка заметно изменилась, сообщил REGIONS.

Подобные приборы в науке именуют биосонификаторами. Их действие основано на замере электропроводимости в двух точках листовой поверхности. Закрепленные на растении сенсоры фиксируют мельчайшие колебания, вызванные движением влаги и соков по тканям. Эти данные затем переводятся в ноты, благодаря чему каждое растение обретает неповторимое звучание.

Именно такой прибор оказался у Алины Романовой. Блогер прикрепила сенсоры к листьям филодендрона и принялась поливать цветок, следя за переменами в издаваемой мелодии. На записи видно, что реакция растения на воду получилась отчетливой.

По наблюдениям Алины, филодендроны считаются неприхотливыми комнатными культурами. Они способны мириться с сухим воздухом и нехваткой света, хотя при скудном освещении могут утрачивать яркость окраски листьев. Несмотря на это, растение пользуется популярностью у цветоводов — благодаря разнообразию сортов и декоративному внешнему виду.

«Филодендрон — это лиана, которая растет во все стороны. В квартире он чувствует себя отлично. Сортов много, за что он особенно любим цветоводами. На мой взгляд, цветок не капризный, но ему требуется досветка — с ней он развивается лучше», — уточнила она.

Раньше Алина уже ставила похожие опыты с подсолнухом, томатом, сосной и даже грибом — все они «зазвучали» под действием прибора. Теперь к этому списку добавился филодендрон, доказав, что реакцию комнатных цветов на полив можно не только увидеть, но и услышать.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине созрела тыква в форме головы кота.

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