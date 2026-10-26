В Подмосковье провели еще 87 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 87 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 183 претендента. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило два человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в городском округе Люберцы боролось 28 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.