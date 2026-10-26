Персональная вакцина против рака прошла решающее испытание: риск рецидива меланомы снизился на 42%

Персональная мРНК-вакцина против меланомы успешно прошла третью фазу клинических испытаний и снизила риск возвращения болезни или смерти на 42% по сравнению с одной стандартной иммунотерапией, пишет ScienceAlert. В международном исследовании участвовали более 1100 пациентов из 157 медицинских центров.

Вакцину создают отдельно для каждого пациента после анализа генетических особенностей опухоли. Ученые определяют характерные для раковых клеток мутации и с помощью мРНК как бы показывают иммунной системе «фоторобот» проблемы, чтобы она лучше распознавала оставшиеся раковые клетки.

Терапию применяли вместе с препаратом пембролизумаб, который снимает один из механизмов, позволяющих опухоли скрываться от иммунитета. Среди пациентов, остававшихся без признаков рака через шесть месяцев после начала лечения, снижение риска рецидива или смерти достигало 58%.

Разработку создали Moderna и Merck. Результаты представила онколог Джорджина Лонг из Melanoma Institute Australia на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии, а публикация ожидается в New England Journal of Medicine.

Однако вакцина пока не доступна для обычного лечения: данные проходят рассмотрение регуляторов. Кроме того, успех при меланоме нельзя автоматически переносить на другие виды рака — испытания некоторых мРНК-вакцин против других опухолей ранее не дали ожидаемого результата.