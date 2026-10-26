В Московской области обсудят роботизацию пищевых производств

Во вторник, 3 ноября, в Подмосковье пройдет вебинар по роботизации предприятий пищевой промышленности, участники которого обсудят меры федеральной и региональной поддержки, технические решения для автоматизации производственных процессов и опыт их внедрения. Его проведет Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Консорциумом робототехники.

Мероприятие откроет цикл отраслевых встреч по роботизации предприятий региона, в программу войдут вопросы автоматизации розлива, фасовки, упаковки, сортировки и укладки продукции, паллетирования, перемещения ящиков и поддонов, а также организации чистых зон. Участники ознакомятся с решениями на основе промышленных и дельта-роботов, робототехнических комплексов с захватными устройствами и не только.

В вебинаре примут участие представители Минпромторга России и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Среди компаний — участников Консорциума робототехники: АО «Корпорация Робототехники», ООО «РобоКомпонент», ООО «ИндуТех», ООО «Синапс» и ООО «Семаргл», а также разработчиков и интеграторов ООО «Битроботикс» и Сколтех. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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