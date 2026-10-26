SHAMAN получил ведро вареных раков в Ростове в подарок

В Ростове-на-Дону 24 октября произошло событие, которое надолго запомнится 16-летнему Илье Татаринцеву. В фойе Конгресс-холла ДГТУ школьник спел дуэтом со своим кумиром — певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), сообщает KP.RU. Они исполнили припев новой песни артиста «Я русский мужик». Для Ильи это уже четвертая встреча с Дроновым, но впервые она переросла в совместное выступление.

Как отмечает издание, путь к дуэту был долгим. Мальчик давно увлекается творчеством SHAMAN. Ранее он брал у певца автограф, жал ему руку на открытии арт-объекта в Левобережном парке и посещал концерт вместе с бабушкой.

Чтобы осуществить мечту и спеть вместе с кумиром, ребенок принял участие в телепередаче «Привет, Андрей!». Там показали ее видеообращение, и Ярослав пообещал выступить с ним дуэтом во время гастролей в Ростове.

Школьник серьезно подготовился: вместе с преподавателем по вокалу он разбирал партию по нотам, отрабатывал интонации и тональность.

В день выступления Илья пришел в Конгресс-холл заранее. До приезда SHAMAN он разогревал публику — пел для зрителей у входа. Когда артист появился, они пожали друг другу руки, пошутили и исполнили припев «Я русский мужик» при стечении публики.

Школьник подготовил подарки для всей семьи SHAMAN. Дочери певца он вручил футболку со своей песней. Маме артиста Людмиле Николаевне преподнес набор семикаракорской керамики с символикой Ростова-на-Дону. Самому SHAMAN достались кожаный напульсник с гравировкой «От нас вам, Шаман, в самое сердце», футболка со скриншотом из шоу «Привет, Андрей!» и ведро вареных раков.

После вручения оба вокалиста оставили подписи на футболках и обменялись ими. Во время концерта SHAMAN спустился в зрительный зал, подошел к Илье и снова дал ему микрофон — они спели вместе.

Ранее сообщалось, что SHAMAN побрился топором под новую песню.