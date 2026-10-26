Инновации «Атома»: Разработчики раскрыли детали конструкции дверей нового электрокара

Российский электромобиль «Атом» создается для нового поколения водителей, ищущих нестандартные технологические решения вне рамок автомобильного мейнстрима. Как рассказал исполнительный директор компании Харальд Грюбель, одной из ключевых особенностей модели стали распашные двери без центральной стойки, обеспечивающие повышенный комфорт посадки. Конструкция дополнена функцией полностью автоматического открывания и закрывания, которая срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Подобные оригинальные решения сегодня активно используют ведущие мировые производители для выделения новинок на рынке. Об этом сообщает интернет-издание Газета.ru .

Инновационный отечественный электрокар «Атом» ориентирован на аудиторию, которая ценит технологичность и отходит от привычных стандартов автомобильного рынка. По словам исполнительного директора компании Харальд Грюбеля, особое внимание разработчики уделили конфигурации кузова и посадке пассажиров. Отсутствие центральной стойки в сочетании с распашными дверями создает расширенное пространство для входа и выхода с заднего ряда сидений, превосходя по удобству многие автомобили бизнес-класса.

Конструктивная идея с распашными дверями перекликается с решениями, которые ранее применялись в таких известных моделях, как BMW i3, Honda Element и Mazda RX8, а также активно используются китайскими брендами для премьер на автосалонах. Однако создатели «Атома» внедрили в электрокар современные электронные компоненты. Благодаря гаджет-сущности машины двери получили полностью автоматизированное управление: водителю достаточно нажать на педаль тормоза, чтобы створки захлопились сами.

Подобная автоматика формирует у пользователей новые привычки на удивление быстро, избавляя от необходимости искать механические кнопки или ручки. В компании рассчитывают, что сочетание передовых эргономических решений и цифровой начинки сделает электромобиль заметным игроком на российском рынке. При этом разработчики продолжают раскрывать технические детали проекта, подчеркивая его ориентацию на комфорт современной городской среды.