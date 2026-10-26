Годовой простой: власти запустили движение транспорта после сорванных торгов в Ростове

С 26 октября в Ростове-на-Дону возобновляется движение автобусного маршрута № 1А, связывающего микрорайон Суворовский с главным автовокзалом. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, обслуживанием линии займется муниципальное предприятие МУП МТК «Ростовпассажиртранс». В будние дни на линию будут выходить четыре автобуса, включая машины особо большого класса («гармошки»), а по выходным — три единицы транспорта. Маршрут пройдет через улицы Особенную, Вавилова, проспекты Михаила Нагибина и Ворошиловский, а также Большую Садовую. Об этом информирует городской портал 161.ru .

Пассажирское сообщение по автобусному маршруту № 1А возобновляется в Ростове-на-Дону после годового перерыва. Движение общественного транспорта по направлению от микрорайона Суворовский до Главного автовокзала полностью приостановилось осенью 2025 года после истечения временного контракта с предыдущим перевозчиком. Последующие конкурсные процедуры по выбору обслуживающей организации сорвались из-за отсутствия заявок от транспортных компаний.

Вышедшие на линию низкопольные автобусы муниципального предприятия «Ростовпассажиртранс» оснащены всем необходимым оборудованием для комфорта и доступности всех категорий граждан. Транспортные средства оборудованы специальными аппарелями и площадками для размещением инвалидных кресел, системами кондиционирования, климат-контроля и распознавания остановок, а также электронными информационными табло и звуковыми автоинформаторами.

Трасса восстановленного маршрута пролегает через ключевые транспортные артерии города, включая улицы Особенную и Вавилова, проспекты Михаила Нагибина и Ворошиловский, а также улицу Большую Садовую. График движения предусматривает выпуск четырех машин в рабочие дни, включая две большеобъемные «гармошки», и трех автобусов в выходные дни.