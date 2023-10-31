«Палочки-выручалочки»: названы лучшие приложения для планирования бюджета, которые помогут сэкономить много денег

Любое масштабное событие в жизни требует серьезной подготовки, которая также включает в себя финансовое планирование. Рождение ребенка, отпуск мечты, переезд — на все это нужны деньги, и вряд ли получится их накопить без стратегического плана.

Как подготовиться к декрету, свадьбе и другим важным событиям в жизни? Разбираемся в основах финансовой дисциплины с Ириной Конновой — инвестиционным аналитиком Акселератора Возможностей при ИНТЦ «МГУ Воробьевы горы».

Сначала — план



Для того, чтобы начать копить, стоит обозначить четкую цель, которая оправдывает все будущие финансовые ограничения. Для создания стратегического плана по сбережению средств помогут следующие шаги:

Фото: [ unsplash.com ]

1. Проведение анализа.

Стоит оценить текущее финансовое состояние. Определите, сколько у вас денег – на каких счетах и в каких банках они хранятся. Также при анализе учитывайте и наличные средства. Все это станет базой, от которой можно отталкиваться в будущих расчетах;

2. Определение целей.

Эксперт Ирина Коннова советует остановиться на трех. И первая из них – «создание финансовой подушки безопасности», если ее все еще нет. Что касается двух других целей, то можно выбрать все, что душе угодно: отпуск, дорогую покупку, оплату учебы и т.д. Дайте волю фантазии, но оценивайте свои силы реалистично;

3. Постановка дедлайна.

Чтобы не потерять мотивацию к накоплению денег, стоит обозначить конкретную дату, когда цель будет достигнута. Для этого нужно понять, сколько вы готовы ежемесячно откладывать из своего нынешнего дохода.

Все это можно сделать «по старинке» – на листке бумаги. Но не зря же мы живем в современном мире и пользуемся всеми его благами? Так, например, «палочкой-выручалочкой» в экономии денежных средств и планировании расходов могут стать множество полезных приложений.

Долой импульсивные покупки!

Куда же уходят деньги? Часто помимо обязательных трат средства расходуются на импульсивные покупки. Выход из этой ситуации — планировать все: как приобретение повседневных вещей, продуктов, так и траты на нечто «особенное».

Если вы еще не ведете бюджет, то следует скачать приложения для отслеживания всех расходов и доходов. Их электронная запись позволит понять, что можно оптимизировать в вашем финансовом плане.

Фото: [ unsplash.com ]

1. Bring! Список продуктов.

Один из способов оптимизировать покупки — ходить в супермаркет осознанно. В этом помогут различные приложения, особенно, если вы живете с кем-то, и вам важно согласовывать необходимые продукты с другими членами семьи.

В Bring! можно делиться списком покупок, создавать чек-листы для разных ситуаций, добавлять заметки к продуктам и сохранять карты лояльности. Это позволит вам наиболее эффективно планировать походы в магазин и избегать лишних расходов;

2. Твой список покупок.

Еще одно приложение для продуктового шоппинга. В нем есть голосовой ввод, быстрый интеллектуальный поиск, возможность сортировать категории и управлять ими. Например, можно ввести название одной из них, выбрать для нее цвет и иконку. Также доступно создание собственных товарных позиций;

3. Хотелки — список желаний.

Этот визуально простой сервис поможет тем, кто хочет избежать влияния маркетологов, которые намеренно отвлекают от покупок действительно нужных вещей. На страницу желания добавляется название, описание, ссылка на магазин и теги. По сути, это приложение можно считать блокнотом с расширенным функционалом для тех, кто любит минимализм во всем.

Акции, скидки, купоны



Программы лояльности, акции в магазинах и купоны — это отличные способы приобрести желаемые товары и услуги дешевле, чем они стоят на самом деле. К сожалению, мы часто не знаем, какой магазин предлагает те или иные скидки. Но на сегодняшний день у нас появились помощники в виде сервисов и приложений. Они помогут найти выгодные предложения и экономить, совершенно об этом не задумываясь.

Фото: [ unsplash.com ]

1. Biglion: акции, купоны, кешбэк.

Один из самых известных в России сервисов по поиску и покупке купонов. Сейчас этот маркетинговый механизм отошел на второй план, но потребитель все еще может найти интересные предложения. Особенно, если они касаются сферы услуг.

Есть, к примеру, выгодные акции на сеанс массажа, маникюр и даже лазерную коррекцию зрения. Иногда можно всего за 100 рублей «купить» скидку в 50% на доставку пиццы или суши. Еще сервис предлагает возможность получить кешбэк, а затем оплачивать им покупки;

2. Программы лояльности банков.

Чтобы пользоваться программой лояльности, необязательно заводить дополнительные карты в каждой конкретной сети — у многих банков есть встроенные бонусные программы. Просто используйте свою карту при оплате в любимых магазинах, ресторанах или при использовании каршеринга, и вы будете экономить.

Например, в программе СберСпасибо можно получить до 30% от стоимости покупок в виде бонусов у партнеров программы и оплатить ими до 99% следующих трат. Кроме того, за накопленные бонусы появляется возможность приобретения купонов, которые делают выгоднее шоппинг в различных торговых сетях.

Если вы живете в Москве и часто пользуетесь общественным транспортом, поищите дешевые способы передвижения по городу. Например, можно выпустить кобрендинговую карту «Росбанк-Тройка» и экономить на поездках в метро;

3. Кошелек: карты, кешбэк, оплата.

Это виртуальный кошелек в приложении, который позволяет хранить все карты лояльности в одном месте. Также там можно бесплатно выпускать новые. Помимо скидок, есть возможность получать и копить кешбэк — причем, даже при оплате наличными. Нужно только отсканировать и загрузить чек.

Фото: [ unsplash.com ]

Сложные формулы необязательны



Итак, чтобы осознать, как именно вы можете накопить на свои цели, важно учитывать доходы и расходы. Какие статьи расходов можно сократить? Есть ли потенциал для того, чтобы больше заработать? Для ответов на эти и другие вопросы нужно узнать, откуда приходят деньги, а также куда они уходят.

Совершенно необязательно вносить все в неудобные таблицы Excel и писать там сложные формулы. Вместо этого можно использовать все те же мобильные приложения.

1. 1Money.

Довольно простой и интуитивно понятный сервис. Все, что нужно, располагается на одном экране: круговая диаграмма со структурой расходов, отдельно — расходы по категориям и баланс по всем счетам. Также можно посмотреть более детальный обзор: сколько вы в среднем тратите в день, каковы ежедневные расходы и как они делятся по категориям;

2. Дзен-мани.

Это приложение, где ничего не нужно вносить вручную — синхронизация с банком сделает все за вас. Структуру расходов можно посмотреть не только в виде круговой диаграммы, но и в формате «пузырей» разных цветов и размеров. В приложении есть мощный раздел аналитики с планируемыми тратами, поступлениями и т.д.;

3. Wallet — Деньги, бюджет.

Оно помогает не только учитывать, но и планировать расходы. В приложении можно ставить финансовые цели и контролировать платежи по кредитным картам. Еще здесь есть опция «запланировать платеж»: укажите, когда вам нужно пополнять счета, оплачивать коммунальные платежи и так далее — сервис будет напоминать о необходимости сделать перевод.

Фото: [ unsplash.com ]

Помимо сервисов для ведения бюджета есть специальные приложения-копилки. С их помощью удобно откладывать деньги, нужные для достижения ваших целей. В целом, их на рынке много, а функции у них примерно одинаковы (различаются только интерфейсы). Человек создает цели и, переводя деньги, следит за тем, как они копятся.

Вывод



Не бойтесь учиться финансовой дисциплине. Ведь только кажется, что это слишком сложно, но современные технологии превращают экономию и накопления в игру. Это поможет оставаться мотивированными и скорее приблизиться к исполнению своих желаний, как заключила Коннова.

Однако, появляется еще одна проблема – некоторые сервисы могут быть недоступны на том или ином устройстве. В этом случае стоит посмотреть в сторону аналогов с похожим функционалом. Благо, в магазинах приложений их полно. Самое главное – начать ими пользоваться и извлекать из этого финансовую выгоду.

Фото: [ unsplash.com ]

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