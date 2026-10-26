ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 ноября

Основание проведения торгов – постановление СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.10.2026 г. Дата окончания приема заявок – 06.11.2026 г. Дата, время проведения торгов – 09.11.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 46,7 кв. м, к/н: 50:15:0010803:171, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 13, кв. 34. П.1562-ПТ от 12.10.26. Собств.: Калабин М.М. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 5 624 800,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 74,9 кв. м, к/н: 50:50:0040703:1956, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 24, кв. 145. П.1567-ПТ от 12.10.26. Собств.: Реджепова М.И. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 8 794 200,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 37,7 кв. м, к/н: 50:15:0011005:3749, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Авиаторов, б-р. Нестерова, д. 2, кв. 119. П.1568-ПТ от 12.10.26. Собств.: Князев А.М. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 3 100 000,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 457,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:69749; зем. уч., общ. пл. 1029 +/- 11 кв. м, к/н: 50:15:0030121:50, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Учительская, д. 4. П.1574-ПТ от 12.10.26. Собств.: Фарыма П.К. Взыск: Шишкин М.Л. Цена: 22 554 304,49 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 30,1 кв. м, к/н: 50:50:0020403:1708, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 4, кв. 478. П.1576-ПТ от 12.10.26. Собств.: Никульников В.П. Взыск: ООО ИФК Управление активами. Цена: 4 541 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м, к/н: 50:15:0010809:589, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 33, кв. 76. П.1578-ПТ от 12.10.26. Собств.: Гараева А.З. Кызы. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 4 936 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 50,6 кв. м, к/н: 50:28:0010223:1181, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 39, кв. 3. П.1585-ПТ от 15.10.26. Собств.: Алиев Е.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 737 600,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 58,2 кв. м, к/н: 50:40:0020235:268, адрес: МО, г. Дубна, ул. Мещерякова М.Г., д. 11, кв. 31. П.1602-ПТ от 15.10.26. Собств.: Забелина А.Д. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 4 999 566,40 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 608 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0050422:2869; жил. дом, общ. пл. 115,1 кв. м, к/н: 50:08:0050422:3736, адрес: МО, м/о Истра, д. Покровское, ул. Западная, д. 24. П.1564-ПТ от 12.10.26. Собств.: Макагонов Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 11 020 800,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 35 кв. м, к/н: 50:21:0010135:487, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, пр-д Петровский, д. 30, корп. 2, кв. 12. П.1577-ПТ от 12.10.26. Собств.: Даудов М.Р. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 280 800,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 42,7 кв. м, к/н: 50:21:0030210:23564, адрес: МО, г. Видное, тер. ЖК Видный город, ул. Им. Народной артистки СССР Галины Вишневской, д. 6, корп. 2, кв. 114. П.1583-ПТ от 12.10.26. Собств.: Макеев П.А. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 5 288 000,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 54,4 кв. м, к/н: 50:23:0030155:5342, адрес: МО, г/о Люберцы, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Летчика Волчкова, д. 3, кв. 73. П.1563-ПТ от 12.10.26. Собств.: Панина В.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 901 600,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 102,6 кв. м, к/н: 50:22:0000000:96754, адрес: МО, г. Котельники, ул. Строителей, д. 1, кв. 152. П.1572-ПТ от 12.10.26. Собств.: Саакян С.С. Взыск: ООО МФК КЭШДРАЙВ. Цена: 18 545 000,00 р.

14. Зем. уч., общ. пл. 891 +/- 21 кв. м, к/н: 50:18:0070105:376, адрес: МО, Можайский р-н, примерно в 400 м. по направ. на запад от ориентира д. Батынки. П.1594-ПТ от 15.10.26. Собств.: ООО РЕКОНСТРОЙ. Взыск: Тригубов П.А. Цена: 164 800,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 45.8 кв. м, к/н: 50:12:0100705:8764 и доля в праве общ. собств. на общее имущ. в многокв-ом доме, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 80, корп. 4, кв. 22. П.1599-ПТ от 15.10.26. Собств.: Бакшина Е.В. Взыск: Даровский А.А. Цена: 5 200 000,00р.

16. Кв-ра, общ. пл. 31,4 кв. м, к/н: 50:16:0301004:3342, адрес: МО, г/о Богородский, г. Ногинск, ул. Ильича, д. 2. кв. 16. П.1570-ПТ от 12.10.26. Собств.: Агаджанян В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 228 000,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 52,6 кв. м, к/н: 50:17:0011018:260, адрес: МО, р-н. Павлово-Посадский, д. Кузнецы, ул. Новая, д. 10, кв. 18. П.1591-ПТ от 15.10.26. Собств.: Исауленко С.С., Исауленко А.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 221 600,00 р.

18. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1522, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.1569-ПТ от 12.10.26. Собств.: Ляшко И.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 280 000,00 р.

19. Зем. уч., общ. пл. 500 +/- 16 кв. м, к/н: 50:23:0050565:3151, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.1575-ПТ от 12.10.26. Собств.: Медянцева С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 170 400,00 р.

20. Зем. уч., общ. пл. 750 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1123, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.1580-ПТ от 12.10.26. Собств.: Мазрашвили И.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 246 400,00 р.

21. Кв-ра, общ. пл. 54,2 кв. м, к/н: 50:10:0010103:7828, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 6, кв. 94. П.1571-ПТ от 12.10.26. Собств.: Администрация г.о. Химки МО. Взыск: ООО ПКО ЭОС. Цена: 6 176 000,00 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 11 кв. м, к/н: 50:06:0110501:1385, адрес: МО, п. Шаховская, д. Лукошкино, ул. Лесная. П.1474-ПТ от 09.09.26. Собств.: Омарова М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 720,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 639 +/- 18 кв. м, к/н: 50:06:0110402:750, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское. П.1469-ПТ от 09.09.26. Собств.: Сиушкин М.Н. ПАО Сбербанк. Цена: 131 920,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 35,3 кв. м, к/н: 50:21:0010219:6843, адрес: МО, г. Видное, пр-д Советский, д. 7, кв. 75. П.1523-ПТ от 24.09.26. Собств.: Гусейнова Г.П. Кызы. Взыск: АКБ Инвестторгбанк (ПАО). Цена: 3 845 400,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 63,4 кв. м, к/н: 50:21:0080105:10847, адрес: МО, г. Видное, ул. Завидная, д. 6, кв. 82. П.1532-ПТ от 24.09.26. Собств.: Локтев Д.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 10 523 000,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 86.8 кв. м, к/н:50:12:0100805:14182, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Мира, д. 39, кв. 553. П.1514-ПТ от 24.09.26. Собств.: Асадуллаева А.Х. Кызы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 10 030 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв. м, к/н: 50:16:0000000:48219, адрес: МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 44Б, кв. 14. П.1492-ПТ от 21.09.26. Собств.: Афонина М.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве Управ. товарища на основании Договора Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 2 556 800,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 2000 кв. м, к/н: 50:20:0090304:65; жил дом, общ. пл. 276.5 кв. м, к/н: 50:20:0090304:272, адрес: МО, р-н Одинцовский, с/о Волковский, д. Никифоровское, д. уч. 50. П.1491-ПТ от 21.09.26. Собств.: Кузнецова Т.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 15 842 470,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 605 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1355, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Ульянинское. П.1533-ПТ от 24.09.26. Собств.: Хамикоева И.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 146 880,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 857 +/- 10 кв. м, к/н: 50:05:0040222:54, адрес: МО, Сергиево - Посадский р-н, г. Сергиев Посад, д. Барканово. П.1485-ПТ от 21.09.26. Собств.: Покорский Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 447 440,00 р.

10. Жил дом, общ. пл. 309,2 кв. м, к/н: 50:09:0090203:3325; зем. уч., общ. пл. 1249 +/- 12 кв. м, к/н: 50:09:0090203:129, адрес: МО, Солнечногорский р-он, п. Поварово, ул. Юбилейная, д. 3-а. П.1497-ПТ от 21.09.26. Собств.: Михалев А.А. Взыск: Гурулев А.Ю. Цена: 7 650 000,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв. м, к/н: 50:31:0000000:33824, адрес: МО, Чеховский р-он, г. Чехов, ул. Московская, д. 90, кв. 65. П.1538-ПТ от 24.09.26. Собств.: Солтаева Х.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 087 200,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 45,2 кв. м, к/н: 50:14:0020355:155, адрес: МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 131, кв. 5. П.1529-ПТ от 24.09.26. Собств.: Лунина И.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 150 997,76 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 62,7 кв. м, к/ н: 50:14:0000000:15813, адрес: МО, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 4А, кв. 16. П.1531-ПТ от 24.09.26. Собств.: Ряховский Р.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 7 126 564,10 р.

Требования: претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.