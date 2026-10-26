Юрист рассказал, почему криптовалюту сложнее всего разделить при разводе

Развод неизбежно ставит вопрос: что делать с накоплениями и инвестициями? Ответ на него Финансам Mail дал юрист Юрий Митин. В зоне внимания оказались банковские вклады, акции, паи инвестиционных фондов и криптовалюта.

«Банковские вклады, обезличенные металлические счета (ОМС), слитки драгоценных металлов и предметы искусства, купленные на общие средства, подлежат разделу в равных долях (ст. 39 СК РФ). Суд определяет размер совместных средств на дату фактического прекращения ведения общего хозяйства. Если средства были сняты и израсходованы одним из супругов в ущерб интересам семьи, суд вправе учесть эту сумму при разделе другого имущества», — уточнил юрист.

С бумагами, которые лежат на брокерских счетах, по мнению эксперта, все относительно понятно: акции, облигации и паи фондов делятся по общим правилам раздела совместно нажитого имущества. Но есть нюанс, который часто упускают. Собственность на актив и корпоративные права — разные вещи. Супруг, получивший акции, становится их владельцем, однако участвовать в управлении компанией он сможет не всегда — это зависит от организационно-правовой формы и устава. В отдельных случаях суд вместо доли назначает денежную компенсацию.

«Подлежат разделу и доходы от инвестиций — дивиденды, купоны и проценты, начисленные в период брака. Доходы, полученные после расторжения брака за счет реализации или управления общим имуществом, распределяются пропорционально долям, определенным судом, если иное не предусмотрено соглашением», — обратил внимание Митин.

Криптовалюта — отдельная история, считает эксперт. Государственного реестра, где был бы зафиксирован владелец цифровых активов, не существует. Согласно статье 56 ГПК РФ, доказывать обстоятельства, на которые ссылается сторона, должна она сама. Значит, тому, кто требует раздела криптовалюты, придется подтвердить три факта: актив реально существует, принадлежит второму супругу и куплен на общие деньги.

На практике возникают две основные проблемы: стоимость криптовалюты постоянно меняется, а исполнить решение суда бывает непросто. Цена цифровых активов и акций определяется по обстоятельствам дела — либо по рыночным котировкам, либо по итогам судебной оценочной экспертизы (ст. 79 ГПК РФ).

Митин называет денежную компенсацию (ст. 38 СК РФ) одним из самых реалистичных вариантов. Актив остается у супруга, у которого есть фактический доступ к криптокошельку, а второй получает выплату, равную его доле в стоимости имущества.

«Попытки сокрытия активов через мнимые сделки или фиктивные долги квалифицируются судами как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) и могут привести к отступлению от равенства долей в пользу добросовестного супруга (п. 2 ст. 39 СК РФ)», — подытожил юрист.

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