Аналитики Финансов Mail изучили предложения финансового маркетплейса «Финуслуги» по состоянию на пятницу, 23 октября, и выяснили, где в настоящее время можно разместить средства на год под максимальный процент.

По данным издания, рынок вкладов отреагировал на решение Банка России, сохранившего 23 октября ключевую ставку на уровне 14% годовых. Некоторые кредитные организации после этого скорректировали свои условия, и разброс по годичным депозитам получился заметным.

По мнению аналитиков издания, максимальную доходность предлагает Авто Финанс Банк — 14,1% годовых. Минимальный порог входа здесь составляет ₽100 тыс. Следом идут БыстроБанк и Московский Кредитный Банк с одинаковой ставкой 13,5% годовых. Однако суммы для открытия вклада у них разные: БыстроБанк принимает от ₽150 тыс., а МКБ — от ₽10 тыс.

По данным издания, Самолет Банк готов начислить 13,4% годовых при размещении от ₽100 тыс. Банк Раунд предлагает 13,35%, но только для тех, кто внесет от ₽3 млн. Замыкают список предложения с доходностью 13,3% годовых. В Московском Кредитном Банке на них могут претендовать новые клиенты «Финуслуг» с суммой от ₽1 млн, а в Совкомбанке — клиенты с суммой от ₽3 млн. У Совкомбанка есть и более доступный вариант: депозит под 13,1% годовых с минимальной суммой от ₽10 тыс.

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