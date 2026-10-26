Наташа Королева удивила рассказом о ночи с Тарзаном

53-летняя певица Наташа Королева поделилась подробностями короткой, но яркой встречи с мужем, 56-летним танцором Сергеем Глушко, известным также как Тарзан, передает Super.

По словам артистки, будущие супруги пересеклись в Хабаровске во время гастролей певицы по Дальнему Востоку. Королева рассказала, что Тарзан тоже отправился в поездку со своей постановкой, и пара смогла увидеться всего на одну ночь.

«Со мной Серега со спектаклем поехал на Дальний Восток. Мы с ним в Хабаровске встретились на одну ночь. Но какую! Но какую!» — с улыбкой отметила Наташа.

Королева и танцовщик Глушко начали жить вместе в 2001 году, а официальную свадьбу сыграли 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге. Их единственный сын Архип родился до официальной регистрации брака — в феврале 2002 года. В августе 2024 года молодой человек женился на девушке по имени Мелисса.

Ранее певица Наташа Королева защитила невестку от критики.