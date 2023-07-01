Перестраивать, наполнять, усиливать: выяснилось, как можно понизить цены на авто в России

Национальный союз защиты прав потребителей предложил ограничить 15 процентами наценку автосалонов на российские машины. Ведь из-за санкций авторынок изменился: есть сложности с поставками, выросли цены. Сейчас ситуация выправляется, растет производство внутри страны. Например, недавно Министерство жилищной политики Московской области сообщило о строительстве салона по продаже и обслуживанию люксовых автомобилей в городском округе Истра. Но такая работа требует времени.

В письме председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину говорится, что многие россияне откладывают покупку машин из-за взметнувшихся цен. Шапкин отмечает: только в первом квартале этого года цены на новые авто выросли на 11%. В 2022 году – на 20%.

«Автодилеры неоправданно завышают цены, рекомендованные российскими производителями. Например, «Автоваз» рекомендовал цены на новую версию Lada Vesta от 1,24 до 1,7 млн руб., но некоторые дилеры установили более высокие ценники – до 2,1 млн», – говорит в письме Шапкин.

С этим и связано предложение установить пределы для наценки. Впрочем, такие меры могут только осложнить ситуацию, предупреждает специалист по подбору автомобилей, работающий в столичном регионе, Андрей Дмитриев.

«Если цены будут ограничены, то машин станет меньше, появятся очереди, как следствие, стоимость снова может вырасти», – говорит эксперт.

Дмитриев согласен, что некоторые российские марки действительно неоправданно дороги. Но это касается уже заводских цен, а не только наценки в салонах. Поэтому решать проблему нужно на этапе производства: возможно, перестраивать закупку комплектующих.

И, конечно, для снижения цен нужно увеличить предложение. Об этом напомнила представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова. Она отметила, что на авторынке пока еще сохраняется нехватка продукции. Это связано не только с ограничениями поставок самих машин – некоторые заводы из-за санкций столкнулись с недостатком комплектующих.

Фото: [ Сергей Карпухин/ТАСС ]

«Административными мерами в этом случае цены не снизить. Нужно наполнять рынок, усиливать производство. Это обсуждается в том числе со стороны правительства. Постепенно ситуация улучшается, заводы предлагают новинки», – объясняет эксперт.

Поэтому лучший вариант – развивать отечественный автопром. А вот искусственное ограничение цен, по мнению эксперта, может привести к тому, что вместо автосалонов приобретать машины придется у перекупщиков-спекулянтов.

Цены на российские авто, по данным аналитического агентства Автостат:

LADA Vesta, седан – от 1,239 млн руб.

УАЗ Patriot, внедорожник – от 1,550 млн руб.

УАЗ Pickup – от 1,765 млн руб.

к слову

В некоторых случаях цены все-таки полезно было бы ограничить, уверен профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Игорь Качалов. Такие меры могли бы коснуться импортных машин, ведь по ним наценки достигают до 100%. Экономист считает, что такие наценки связаны с желанием дилеров компенсировать заработки, потерянные из-за ухода некоторых автобрендов.