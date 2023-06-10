Продавцы нас обманывают: рассказываем, как сэкономить на покупке мебели

Сразу на 7% снизились в первом квартале этого года отпускные цены у производителей мебели, сообщает Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России. При этом, пока стоимость снижается, ассортимент активно растет. Как сообщают в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, региональные предприятия расширяют производство мебели и активно запускают новые производства. Почему шкафы и диваны, как и сани, выгоднее всего покупать летом, выяснял наш корреспондент.

ФАНЕРА ПОДЕШЕВЕЛА

Активнее всего по итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей снижаются на торговую, офисную, кухонную и металлическую мебель, уточняют в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России.

«Согласно опросу, проведенному среди наших клиентов мебельной сферы, следует отметить, что спад цен на мебель проходит на фоне снижения стоимости комплектующих, таких как фанера, – 49% к этому году, ДСП, ДВП – около 25–30%», – поясняет исполнительный директор фулфилмент-оператора Team Deem Дарья Татаринова.

Положительную динамику по снижению цен в первом квартале этого года отмечает и депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«В Московской области активно реализуются проекты по мебельному производству. Сейчас в Химках действует предприятие «ХСР», которое выпускает мебель и предметы интерьера. Этой весной оно реализовало проект расширения производства при поддержке Московской области. Меры поддержки для наших подмосковных производителей действительно эффективны благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву», – говорит Маликов.

ТОРГУЙТЕСЬ И СРАВНИВАЙТЕ

Основатель фабрики мебели MOON Евгений Шаманский называет еще один фактор снижения цен на мебель.

«Спрос на мягкую мебель во втором квартале года обрушается значительно. Люди начинают тратить деньги на другие направления – отпуска, дачи, огороды и стройки. Продать мебель во втором квартале так же сложно, как лыжи летом, а велосипеды зимой. Чтобы привлечь покупателя, производители начинают снижать цены в виде акций: начинается жесткая конкурентная борьба», – поясняет он.

По словам Шаманского, июнь – идеальное время для исследования салонов. В этот период можно легко получить дополнительную скидку.

Для любителей сэкономить как время, так и деньги Дарья Татаринова рекомендует рассмотреть покупки на маркетплейсах либо на специализированных сайтах мебельных компаний. Также она рекомендует обратить внимание на доски объявлений, где можно найти хендмейд от мастеров из небольших производств либо штучные работы.

«Следует понимать, что покупки на маркетплейсах дешевле, так как товар забирается сразу со склада поставщика, что не несет дополнительных расходов на хранение товара, логистику, чтобы привезти тот же диван сперва на склад дилера, а потом в розничный магазин», – поясняет Татаринова.

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Чтобы сэкономить на покупке мебели, Дарья Татаринова советует использовать агрегаторы цен либо установить специальные приложения, которые позволяют сравнить стоимость на товары.