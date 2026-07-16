Аномальная жара в Сибири: в Алтайском крае и Тыве столбики термометров превысят 30–35 градусов
ТАСС: в Алтайском крае и Тыве столбики термометров превысят 30–35 градусов
В регионах Сибирского федерального округа в ближайшие дни и в начале следующей недели установится аномально жаркая погода. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Где и когда ждать температурные пики
Синоптики предупреждают о сохранении высокой температуры сразу в нескольких регионах Сибири:
- Алтайский край: В период с 18 по 22 июля ожидается аномальная жара. Дневная температура воздуха стабильно превысит отметку в +30 градусов.
- Республика Тыва: Очень жаркая погода установилась уже с 16 июля. Воздух в регионе раскалится до +35 градусов и выше.
- Новосибирская область: В регионе также сохраняется повышенный температурный фон и жаркая погода.
Специалисты рекомендуют жителям сибирских регионов соблюдать питьевой режим, по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в дневные часы и соблюдать меры пожарной безопасности на природе.