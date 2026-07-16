49 светофоров погасли, трамваи встали, рейсы ушли на запасные аэродромы: уральская столица после ливня

Екатеринбург оказался во власти разгула стихии. Дневной ливень серьезно осложнил жизнь горожанам: в центре остановился электротранспорт, а под удар попали предприниматели и учебные заведения. Одно из помещений на первом этаже дома полностью затопило, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, хозяйка студии ароматов опубликовала в Сети видео, снятое в момент потопа. На записи видно, как грязная вода стремительно заливает пространство, уничтожая товар и отделку. Женщина сообщила, что пострадал не только ее бизнес — рядом затопило колледж, где были уничтожены студенческие работы и художественные экспонаты. Собственник здания намерен потребовать от городских властей официальных разъяснений.

«В минувшем году обновили дорогу на Малышева–Гоголя — и после этого нас начало топить. Вода потоком идет прямо в дверь, так как вход находится ниже тротуара, а строители при этом демонтировали и ограничительные бортики, и систему водоотвода», — возмущается предпринимательница.

По данным издания, масштаб происшествия гораздо шире одного адреса. Непогода затронула все восемь районов уральской столицы: ветер ломает деревья, не работают 49 светофорных объектов, повреждена контактная сеть. Сложности возникли и в авиасообщении — самолеты из трех городов не сумели приземлиться в Кольцово и были отправлены на запасные площадки.

По информации издания, в центре города транспортный коллапс. Перекрестки в районе нескольких улиц оказались под водой, что привело к остановке трамвайного и троллейбусного движения.

Ранее сообщалось, что град размером со сливу обрушился на Кубань.