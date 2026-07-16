Поймали с поличным: странное увлечение чужой обувью отправит студента за решетку

Полиция Малайзии задержала студента по подозрению в долгосрочном преследовании и домогательствах к своей сокурснице. Главным доказательством по делу стала запись с камеры наблюдения, запечатлевшая странное поведение молодого человека у двери квартиры пострадавшей, пишет Mothership.

Детали расследования и материалы видеозаписи

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов. 22-летняя студентка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о систематическом преследовании. Девушка рассказала, что сокурсник не давал ей покоя с апреля 2026 года, появляясь как на территории учебного заведения, так и возле ее дома.

Основанием для незамедлительного задержания стала видеозапись:

подозреваемый ходил возле входа в квартиру девушки и оглядывался по сторонам;

затем он просунул руку за защитную металлическую решетку, достал оставленную там обувь и начал ее нюхать.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в тот же день. Анализы показали, что молодой человек не находился под воздействием наркотических веществ, а в его биографии отсутствуют судимости.

Наказание по закону

В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Согласно действующему законодательству Малайзии, за непрекращающееся преследование и домогательства студенту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.