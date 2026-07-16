Татьяна Тарасова заступилась за Плющенко после обвинений депутата Милонова
Тарасова о критике Милонова в адрес Плющенко: «Видимо, много свободного времени»
Фото: [ФФККР]
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости жестко прошлась по депутату Госдумы Виталию Милонову из-за его слов о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.
Плющенко, комментируя смену его сыном Александром, спортивного гражданства (будет выступать за Азебайджан) заявил, что в российском фигурном катании идет деградация. Милонов назвал Плющенко приспособленцем и обвинил в отсутствии патриотизма.
«Мне кажется, что у Милонова должны быть задачи, связанные с проблемой в нашей стране, и он должен быть занят этим. Но, видимо, у него много свободного времени, и он не до конца занят тем, что ему поручили», — сказала Тарасова.
Она подчеркнула недопустимость такого тона в отношении титулованного спортсмена.
«Вроде бы в Государственной думе должны сидеть тонкие, умные и грамотные люди», — добавила Тарасова.
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