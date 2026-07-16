Мошенники в Мьянме заставляли похищенную россиянку вести соцсети под контролем

Россиянка, освобожденная из скам-центра в Мьянме, раскрыла шокирующие подробности своего пребывания в рабстве. Преступники удерживали ее силой и заставляли публиковать фотографии в социальных сетях, чтобы у ее близких и знакомых не возникло подозрений о похищении. По ее словам, за отказ выполнять требования ей угрожали убийством, передает РИА Новости.

Обман, продажа в рабство и использование ИИ

История началась с того, что женщина познакомилась с гражданином Китая. Новое знакомство обернулось трагедией: ее обманом вывезли на территорию Мьянмы и продали в закрытый мошеннический центр.

На месте похищенную гражданку России заставляли работать в сфере криптовалютных и инвестиционных афер. Аферисты активно применяли технологии искусственного интеллекта: с помощью нейросетей они генерировали изображения с ее лицом для создания поддельных аккаунтов и обмана новых жертв.

Иллюзия нормальной жизни под угрозой расправы

Чтобы скрывать факты похищения и насильственного удержания, преступники разработали строгую систему контроля:

телефон выдавался девушке строго на ограниченное время и под постоянным присмотром надзирателей;

от нее требовали регулярно выкладывать в соцсети фото и видео, создающие видимость активного отдыха и обыденной жизни;

ей разрешали совершать редкие звонки родственникам, однако за попытку намекнуть на реальное положение дел или отказаться от требований угрожали убийством.

Девушка призналась, что не решалась рассказать обо всем близким не только из-за страха за свою жизнь, но и чтобы не подвергать шоку родных. В настоящее время пострадавшая освобождена из закрытого центра и находится в безопасности.