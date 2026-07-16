Ночное ЧП на железной дороге: грузовой поезд сошел с рельсов под Пермью
СвЖД: шесть вагонов с глиноземом и локомотив сошли с рельсов в Пермском крае
В Пермском крае на линии Свердловской железной дороги произошел инцидент с грузовым составом. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение поездов на участке может осуществляться с задержками, пишет ТАСС.
Детали происшествия на Свердловской железной дороге
По официальным данным СвЖД, авария произошла поздно вечером 15 июля в 23:31 по московскому времени на двухпутном электрифицированном перегоне Кишерть — Шумково.
В результате схода с рельсов сошли:
- одна секция локомотива грузового поезда;
- шесть вагонов, перевозивших глинозем.
К месту происшествия были незамедлительно направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий и освобождения путей. В районе схода возможны задержки пассажирских и пригородных поездов. Специалисты устанавливают причины и технические обстоятельства случившегося.