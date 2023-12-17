«Россияне на оливье не экономят»: выяснилось, во сколько обойдется приготовление главного новогоднего салата

Королем новогоднего стола по праву считается салат оливье. Без этого блюда не обходится ни одно праздничное застолье. Однако, помимо своей прямой функции, съедобной, салат несет еще и финансовую. Именно этот продукт помогает россиянам отследить колебания инфляции. Экономисты рассказали, насколько «потолстел» в денежном эквиваленте этот салат, а специалисты Министерства здравоохранения Московской области рассказали, как снизить калорийность знаменитого блюда, не растеряв его вкусовых качеств.

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

По своей финансовой сути индекс оливье является аналогом зарубежного индекса бигмака, говорит доктор экономических наук Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны Алла Столярова

«Наш индекс оливье моложе, он применяется с 2009 года. А его аналог, индекс бигмака, известен с 1986 года. В настоящее время индекс оливье применяется Росстатом для оценки инфляционных процессов. Именно по нему определяют, насколько выросли за год цены на самые популярные продукты», – поясняет экономист.

По традиции для расчета берутся продукты в количестве, необходимом для приготовления салата на четырех человек. Алла Столярова отмечает, что индекс оливье варьируется в зависимости от региона. Так, например, на Чукотке в этом году он составляет порядка 700 руб., а в Москве и Подмосковье – 523 руб.

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА

За основу подсчета взяты данные от экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» за ноябрь 2022 и 2023 годов. Специалисты компании проанализировали обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров.

«Россияне на салате оливье к праздничному столу, как правило, не экономят, стараясь выбирать более качественные ингредиенты. По итогам ноября текущего года наибольший вклад в рост ценника на продукты к салату внесли яйца, морковь и зелень. При этом майонез продемонстрировал даже небольшое снижение», – отмечается в исследовании компании.

Расчет производился на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой. Наибольший рост показали яйца – на 25%, а вот майонез, напротив, подешевел – на 3%.

Очень активный рост цен на куриные яйца, по словам Аллы Столяровой, вполне объясним.

«На текущий момент яйцо используется во всех продуктах питания и растет оно в цене два раза в год – к Новому году и к Пасхе. Также на рост цен может оказывать подорожание комбикормов. Еще один фактор – рост цен на энергоносители и, как следствие, удорожание логистической доставки», – подчеркивает экономист.

Кстати

Снизить калорийность традиционного оливье предлагают врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ступинской больницы Минздрава МО. По словам специалистов, главный виновник калорийности блюда – это майонез. Однако его негативное действие можно нейтрализовать без ущерба для вкуса. Например, приготовить домашний майонез. В салате оливье колбасу можно заменить на отварное нежирное мясо, а часть картошки – на зеленое яблоко.