МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов
МВД: в России могут изменить правила регистрации и эксплуатации СИМ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
МВД России совместно с другими федеральными ведомствами разрабатывает девять изменений правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в министерстве.
По словам заместителя начальника управления ведомства Евгения Артемова, предложения предусматривают уточнение статуса пользователей СИМ, их обязанностей и ответственности за нарушение ПДД. Также рассматриваются возможное повышение минимального возраста для управления такими устройствами, их государственная регистрация и требования к допуску водителей.
Кроме того, власти намерены определить разрешенные для движения СИМ участки, разграничить понятия велосипеда, мопеда и средства индивидуальной мобильности, а также наладить сбор статистики ДТП с их участием.
Работа ведется в рамках дорожной карты, утвержденной вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Документ также предусматривает развитие инфраструктуры для безопасного передвижения на СИМ.
В МВД подчеркнули, что сроки реализации мер согласуют с другими инициативами в сфере безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что спрос на электромобили с пробегом в Подмосковье вырос на 50%.