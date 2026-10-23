МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов

МВД России совместно с другими федеральными ведомствами разрабатывает девять изменений правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. Об этом « Газете.Ru » сообщили в министерстве.

По словам заместителя начальника управления ведомства Евгения Артемова, предложения предусматривают уточнение статуса пользователей СИМ, их обязанностей и ответственности за нарушение ПДД. Также рассматриваются возможное повышение минимального возраста для управления такими устройствами, их государственная регистрация и требования к допуску водителей.

Кроме того, власти намерены определить разрешенные для движения СИМ участки, разграничить понятия велосипеда, мопеда и средства индивидуальной мобильности, а также наладить сбор статистики ДТП с их участием.

Работа ведется в рамках дорожной карты, утвержденной вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Документ также предусматривает развитие инфраструктуры для безопасного передвижения на СИМ.

В МВД подчеркнули, что сроки реализации мер согласуют с другими инициативами в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что спрос на электромобили с пробегом в Подмосковье вырос на 50%.