МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов

МВД: в России могут изменить правила регистрации и эксплуатации СИМ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

МВД России совместно с другими федеральными ведомствами разрабатывает девять изменений правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в министерстве.

По словам заместителя начальника управления ведомства Евгения Артемова, предложения предусматривают уточнение статуса пользователей СИМ, их обязанностей и ответственности за нарушение ПДД. Также рассматриваются возможное повышение минимального возраста для управления такими устройствами, их государственная регистрация и требования к допуску водителей.

Кроме того, власти намерены определить разрешенные для движения СИМ участки, разграничить понятия велосипеда, мопеда и средства индивидуальной мобильности, а также наладить сбор статистики ДТП с их участием.

Работа ведется в рамках дорожной карты, утвержденной вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Документ также предусматривает развитие инфраструктуры для безопасного передвижения на СИМ.

В МВД подчеркнули, что сроки реализации мер согласуют с другими инициативами в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что спрос на электромобили с пробегом в Подмосковье вырос на 50%.

Читайте также

Стадион и парк в Павловском Посаде — что уже готово и что появится до конца года

Стадион и парк в Павловском Посаде — что уже готово и что появится до конца года

«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

Ветер до 17 м/с и дожди: какая погода ждет Подмосковье 10 октября

Ветер до 17 м/с и дожди: какая погода ждет Подмосковье 10 октября

Более полумиллиона рублей пропали в самолете: москвич обнаружил подмену долларов

В Малаховке жителям предложили разобрать совесть

В Малаховке жителям предложили разобрать совесть

Двухэтапный перерасчет: страховые пенсии в 2027 году поднимут в феврале и апреле

Фата и первый снег: главные народные приметы и традиции на Покров 14 октября

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

От «русской Швейцарии» до жилья у взлетной полосы: топ-10 городов Подмосковья для покупки квартиры

От «русской Швейцарии» до жилья у взлетной полосы: топ-10 городов Подмосковья для покупки квартиры

Почти 100 рублей за литр: на Камчатке снова обновили ценники на солярку

«Готовая еда на помойках». Олимпийский чемпион назвал причину выхода медведей к людям

«Готовая еда на помойках». Олимпийский чемпион назвал причину выхода медведей к людям

Для сердца, сосудов и против холестерина: назван самый полезный для здоровья орех

Для сердца, сосудов и против холестерина: назван самый полезный для здоровья орех

Добавьте mosregtoday.ru в избранное