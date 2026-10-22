В Минобороны поддержали заявление Путина о невозможности победить Россию

Минобороны РФ: победа России неизбежна

Безопасность

Министерство обороны России заявило о неизбежности победы страны после высказывания президента Владимира Путина о невозможности нанести России стратегическое поражение, пишет РИА Новости.

В четверг глава государства отметил, что победить Россию на поле боя невозможно, а добиться ее стратегического поражения нереально.

Позднее Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале изображение с цитатой президента. Публикацию сопроводили комментарием о неизбежности российской победы и эмодзи военнослужащего, отдающего честь.

Ранее стало известно, что волна «минирований» учебных заведений прошла в российском городе.

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