В Минобороны поддержали заявление Путина о невозможности победить Россию
Минобороны РФ: победа России неизбежна
Министерство обороны России заявило о неизбежности победы страны после высказывания президента Владимира Путина о невозможности нанести России стратегическое поражение, пишет РИА Новости.
В четверг глава государства отметил, что победить Россию на поле боя невозможно, а добиться ее стратегического поражения нереально.
Позднее Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале изображение с цитатой президента. Публикацию сопроводили комментарием о неизбежности российской победы и эмодзи военнослужащего, отдающего честь.
Ранее стало известно, что волна «минирований» учебных заведений прошла в российском городе.