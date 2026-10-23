Десять лет в розыске: Камбоджа выдала России двух обвиняемых в мошенничестве

Камбоджа передала российским правоохранительным органам двух граждан, которых более десяти лет разыскивали по делам о мошенничестве. Одного обвиняют в хищении свыше ₽6,5 млн при оформлении кредитов, вторую — в обмане клиентов туристического агентства на сумму более ₽1,6 млн. Об этом сообщили в МВД и Генпрокуратуре России.

Камбоджа выдала России двух граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Их задержали благодаря взаимодействию российских правоохранительных органов с зарубежными коллегами по каналам Интерпола. Теперь обоих должны доставить в Москву.

Один из фигурантов дела, Руслан С., обвиняется в хищении более ₽6,5 млн при оформлении кредитов. По версии следствия, в 2007–2008 годах он руководил автосервисом и предоставлял банкам недостоверные сведения о сделках. Это позволило ему получить денежные средства обманным путем. В международный розыск мужчину объявили в сентябре 2014 года.

Вторая фигурантка, Елена М., связана с работой туристического агентства. По данным Генпрокуратуры, она получила от клиентов более ₽1,6 млн за путевки, однако не выполнила взятые на себя обязательства. В результате покупатели понесли значительный ущерб. Женщину объявили в международный розыск в декабре 2015 года.

Общая сумма ущерба по двум делам превышает ₽8 млн. Обоих россиян задержали на территории Камбоджи, после чего передали представителям российских правоохранительных органов.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передача состоялась при участии зарубежных коллег. В Генпрокуратуре уточнили, что обвиняемых выдали российской стороне в аэропорту Пномпеня. Организация передачи стала результатом совместной работы российских и камбоджийских ведомств.

Теперь фигурантов доставят в Москву для дальнейших процессуальных действий.

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