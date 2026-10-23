Абонентов закрывшихся провайдеров могут передавать крупным операторам

При прекращении работы провайдера или аннулировании его лицензии абонентов могут передавать крупному оператору связи. Такой механизм предусмотрен в материалах к проекту поправок в закон «О связи», которые прорабатывает Минцифры, сообщают « Известия ».

Согласно предложению, во временное управление другой компании могут перейти сети, нумерация, радиочастоты и обязательства перед клиентами, в том числе по платежам. Управляющий оператор должен сохранить инфраструктуру и обеспечить бесперебойную связь. Ему также предоставят приоритетное право выкупить активы закрывшегося провайдера.

В Минцифры пояснили, что оператора для продолжения обслуживания сможет определить сама уходящая компания либо уполномоченный госорган. Подробные правила процедуры установит правительство.

Эксперты отмечают, что ужесточение требований к лицензированию может вынудить часть небольших провайдеров покинуть рынок. Гендиректор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков считает, что временное управление следует применять лишь в крайних случаях. По его мнению, без возможности устранить нарушения механизм может привести к принудительной передаче активов крупным игрокам и усилению монополизации отрасли.

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