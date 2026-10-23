Эксперты предупредили об опасности опрокидывания больших телевизоров

Computer Bild: большие телевизоры могут упасть из-за неустойчивой подставки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Большие телевизоры могут опрокинуться при неправильной установке, особенно если их поставить на узкую подставку или неподходящую мебель. Об этом сообщило немецкое издание Computer Bild со ссылкой на объединение организаций технического надзора TÜV–Verband.

По словам специалиста организации Андре Зигля, увеличение диагонали экрана не означает, что устройство становится устойчивее. Высокое расположение центра тяжести повышает риск падения, если телевизор установлен ненадежно.

Эксперты рекомендуют выбирать прочную мебель, рассчитанную на вес и габариты техники. Дополнительную защиту обеспечат специальные ремни и крепления, фиксирующие корпус к стене или тумбе.

При настенном монтаже важно учитывать материал стены и правильно подбирать крепеж. Для гипсокартонных конструкций может понадобиться усиление, поскольку обычный кронштейн не гарантирует надежности установки.

Специалисты также советуют убрать провода из зоны доступа детей и не оставлять рядом с телевизором игрушки и пульты, которые могут побудить ребенка залезть на мебель.

Ранее стало известно, что ИИ-оценка соискателей может обернуться потерей талантов.

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