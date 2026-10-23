Химик объяснил, откуда берется жирная пленка на стеклах автомобиля

Химик Дорохов: осенью налет образуется из-за перепадов температур и веществ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Маслянистый налет на внутренней стороне автомобильных стекол образуется не только из-за пыли и следов рук, но и вследствие выделения органических веществ из пластиковых деталей, клеев, уплотнителей и искусственной кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, осенью пленка становится заметнее из-за перепадов температур: вещества из материалов салона оседают на более холодном стекле. К ним добавляются табачный дым, дорожная пыль, жир с рук и остатки автомобильной косметики.

Налет опасен тем, что рассеивает свет и усиливает блики от фар. В темноте, во время дождя и при встречном освещении это затрудняет распознавание пешеходов, дорожной разметки и других объектов. При запотевании стекла жирный слой также способствует появлению разводов.

Дорохов рекомендовал регулярно очищать стекла изнутри средствами, удаляющими жировые и органические загрязнения, а затем вытирать их насухо чистой микрофиброй. Также эксперт посоветовал протирать приборную панель и другие поверхности салона, чтобы уменьшить повторное появление налета.

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