Путин ответил на слова Зеленского о территориях
Путин ответил Зеленскому на слова о готовности отдать территории
Фото: [Медиасток.рф]
Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского о готовности пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает Lenta.ru.
Ранее украинский лидер сказал, что Киев согласен на мирное соглашение при потере около 25% территории страны. Путин напомнил: это не их территории, а исторической России.
Он добавил, что люди, живущие на этих землях, проголосовали за независимость и воссоединение с РФ. Говорить о каких-то территориальных потерях Украины, по его мнению, неуместно.
Ранее стало известно, что в Госдуме назвали анекдотом слова Зеленского об истории Украины.