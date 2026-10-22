Путин ответил на слова Зеленского о территориях

Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского о готовности пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ранее украинский лидер сказал, что Киев согласен на мирное соглашение при потере около 25% территории страны. Путин напомнил: это не их территории, а исторической России.

Он добавил, что люди, живущие на этих землях, проголосовали за независимость и воссоединение с РФ. Говорить о каких-то территориальных потерях Украины, по его мнению, неуместно.

Ранее стало известно, что в Госдуме назвали анекдотом слова Зеленского об истории Украины.