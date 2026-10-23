Россияне назвали главные критерии выбора авиабилетов

Стоимость билета и возможность долететь без пересадок стали главными критериями выбора внутренних авиарейсов для россиян. Каждый из этих факторов отметили 76% участников исследования МТС Ads, результаты которого приводит « Газета.Ru ».

При выборе международных перелетов цена важна для 71% опрошенных, а отсутствие пересадок — для 64%. Время вылета и прилета учитывают 40% пассажиров на внутренних маршрутах и 35% — на зарубежных.

За границей путешественники чаще обращают внимание на включенный в тариф багаж и комфорт в салоне: эти условия назвали 28% и 31% респондентов соответственно. При перелетах по России показатели составили 21% и 26%.

Выгодная стоимость способна склонить в пользу авиакомпании 71% участников опроса, тогда как бонусные мили важны лишь для 5%. По словам коммерческого директора МТС Ads Артема Пуликова, около половины респондентов выбирают самолет прежде всего ради экономии времени.

Главной причиной недовольства стали задержки рейсов — их отметили 70% опрошенных. Неудобные кресла раздражают 52%, шумные попутчики — 43%, а дополнительные сборы за питание и выбор места — 29%.

В исследовании участвовали 2,5 тыс. россиян.

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