Россияне назвали главные критерии выбора авиабилетов

МТС Ads: цена и отсутствие пересадок важнее всего для авиапассажиров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Стоимость билета и возможность долететь без пересадок стали главными критериями выбора внутренних авиарейсов для россиян. Каждый из этих факторов отметили 76% участников исследования МТС Ads, результаты которого приводит «Газета.Ru».

При выборе международных перелетов цена важна для 71% опрошенных, а отсутствие пересадок — для 64%. Время вылета и прилета учитывают 40% пассажиров на внутренних маршрутах и 35% — на зарубежных.

За границей путешественники чаще обращают внимание на включенный в тариф багаж и комфорт в салоне: эти условия назвали 28% и 31% респондентов соответственно. При перелетах по России показатели составили 21% и 26%.

Выгодная стоимость способна склонить в пользу авиакомпании 71% участников опроса, тогда как бонусные мили важны лишь для 5%. По словам коммерческого директора МТС Ads Артема Пуликова, около половины респондентов выбирают самолет прежде всего ради экономии времени.

Главной причиной недовольства стали задержки рейсов — их отметили 70% опрошенных. Неудобные кресла раздражают 52%, шумные попутчики — 43%, а дополнительные сборы за питание и выбор места — 29%.

В исследовании участвовали 2,5 тыс. россиян.

Ранее врач объяснил, как на самом деле спасать севший голос.

Читайте также

Депутат Разворотнева назвала способ борьбы с курящим соседом

Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

От древности до наших дней: Боллоев рассказал о шумерских рецептах в РФ

В Путилкове раскрыли дерзкую схему сбыта ворованных цветов с клумб

В Путилкове раскрыли дерзкую схему сбыта ворованных цветов с клумб

Два дня на перезагрузку: турэксперт раскрыл, куда поехать и сколько это стоит

Два дня на перезагрузку: турэксперт раскрыл, куда поехать и сколько это стоит

Атака БПЛА на Тульскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

До 239 тысяч в месяц: кому достанутся рекордные выплаты по временной нетрудоспособности

Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Сентябрьский максимум: АвтоВАЗ реализовал 24 коммерческих авто SKM M7

Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Российские студенты на пределе? Каждый пятый обращается к психологу из-за тревоги

Российские студенты на пределе? Каждый пятый обращается к психологу из-за тревоги

Добавьте mosregtoday.ru в избранное