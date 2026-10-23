Роструд внедрит беспилотники с ИИ для контроля охраны труда в 2027 году

Глава Иванков: беспилотные технологии станут частью проверок охраны труда

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Роструд планирует в 2027 году начать использовать беспилотные технологии и искусственный интеллект для контроля соблюдения требований охраны труда. Первым направлением станет строительная отрасль, сообщил ТАСС руководитель ведомства Михаил Иванков.

По его словам, нейросети смогут оперативно выявлять возможные нарушения на предприятиях. Кроме того, анализируя большие массивы данных и результаты предыдущих проверок, искусственный интеллект сможет обнаруживать закономерности в поведении работодателей, которые сложно заметить традиционными методами.

Как отметил Иванков, первые испытания новых технологий уже проводятся. В дальнейшем их планируют применять в надзорной деятельности для повышения эффективности выявления нарушений и контроля безопасности работников.

Ранее сообщалось, что частный сектор в российском регионе остался без отопления.

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